Испания направит 5 миллиардов евро на оружие для Украины: Зеленский раскрыл детали — Finance.ua

Испания направит 5 миллиардов евро на оружие для Украины: Зеленский раскрыл детали Сегодня 17:10 — Казна и Политика

Испания направит 5 миллиардов евро на оружие для Украины: Зеленский раскрыл детали

Украина и Испания заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания до 2027 года предоставит 5 млрд евро на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Мадриде.

«Сегодня мы подписали с премьер-министром двустороннее соглашение по безопасности между нашими государствами. Я очень благодарен за это соглашение. Действительно, весомый стратегический документ. На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи и на период до 2027 года — 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира», — сообщил Зеленский.

Также президент сказал, что в Украине ценят интерес Испании к совместным проектам в производстве оружия и развитии технологий безопасности. «Совместные проекты обязательно придадут силы нашим народам, и не только военной, но и экономической. Это новые рабочие места», — сказал Зеленский.

Он благодарен за решение Испании предоставить Украине дополнительные снаряды и бронированную технику.

«Я благодарен вам за абсолютно необходимую помощь по безопасности для Украины и особенно за системы ПВО и ракеты к ним», — добавил президент.

Зеленский отметил, что сегодня обсудил с премьером Испании дальнейшее усиление украинской противовоздушной обороны и то, как Испания может этому помочь.

Как подчеркнул президент Украины, российская армия сейчас ежемесячно применяет только управляемых авиабомб более 3000 как против украинских фронтовых позиций, так и против обычных городов и сел.

«Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3 500. В этом месяце 3 200. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина просит мир предоставить дополнительные системы «Петриот». В частности, как сказал глава государства, надо хотя бы семь таких систем, а для Харькова нужно хотя бы две системы.

Глава государства проинформировал Санчеса о ситуации на фронте и о российских попытках расширить войну.

«Путин много говорит якобы о переговорах, но, разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Просто надо смотреть на реальные поступки таких людей, таких диктаторов», — подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Силы обороны сейчас защищаются от очередной российской наступательной операции.

«И именно поэтому мы сейчас особенно нуждаемся в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения России к миру всеми средствами», — сказал Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил, что Санчес подтвердил участие в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

«Сейчас уже 90 стран подтвердили свое участие. И мы продолжаем работать с лидерами мира ради более широкого представительства», — отметил президент.

По словам Зеленского, этот саммит станет первой реальной возможностью приблизить справедливый надежный мир, а «не просто какую-то паузу между российскими ударами». Президент добавил, что на саммите удастся увидеть, кто в мире на самом деле верит в международное право и готов действенно его защищать.

УНІАН По материалам:

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