Украина и Бельгия заключили соглашение о безопасности. Силы обороны получат помощь на €977 млн ​​уже в этом году — Finance.ua

Украина и Бельгия заключили соглашение о безопасности. Силы обороны получат помощь на €977 млн ​​уже в этом году Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Украина и Бельгия заключили соглашение о безопасности. Силы обороны получат помощь на €977 млн ​​уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Согласно договору, Бельгия на 10 лет берет на себя обязательства, а также готовность оказывать поддержку Украине. Так, уже в этом году Украина получит военную помощь по меньшей мере на 977 млн ​​евро в этом году.

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Как отмечает ОП, впервые в таком договоре безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, — 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые истребители должны быть переданы в этом году.

Бельгия гарантирует, что будет оказывать своевременную помощь в безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов. А также будет способствовать проведению военных тренировок.

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Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке украинской «формулы мира», усилению санкций, возмещению ущерба, привлечению агрессора к ответственности, использованию конфискованных российских активов и помощи в экономическом обновлении и восстановлении.

Также между Украиной и Бельгией будет углубляться сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

Кроме того, в соглашении Бельгия подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

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