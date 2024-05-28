Украина и Бельгия заключили соглашение о безопасности. Силы обороны получат помощь на €977 млн ​​уже в этом году — Finance.ua

Украина и Бельгия заключили соглашение о безопасности. Силы обороны получат помощь на €977 млн уже в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Согласно договору, Бельгия на 10 лет берет на себя обязательства, а также готовность оказывать поддержку Украине. Так, уже в этом году Украина получит военную помощь по меньшей мере на 977 млн евро в этом году.
Как отмечает ОП, впервые в таком договоре безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, — 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые истребители должны быть переданы в этом году.
Бельгия гарантирует, что будет оказывать своевременную помощь в безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов. А также будет способствовать проведению военных тренировок.
Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке украинской «формулы мира», усилению санкций, возмещению ущерба, привлечению агрессора к ответственности, использованию конфискованных российских активов и помощи в экономическом обновлении и восстановлении.
Также между Украиной и Бельгией будет углубляться сотрудничество в сфере разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.
Кроме того, в соглашении Бельгия подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
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