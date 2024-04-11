Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности — Finance.ua

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Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности

Казна и Политика
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Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.
Об этом сообщил глава государства в Телеграме.
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«Только что вместе с Президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами. Согласно ему, Латвия будет оказывать Украине военную помощь на 0,25% ВВП каждый год. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и, безусловно, способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО», — написал Зеленский.
Как сообщал Укринформ, Президент Украины прибыл с визитом в Литву, где он примет участие в саммите Триморья и проведет переговоры с главами государств-партнеров.

Справка Finance.ua:

  • Новая эра глобального перевооружения набирает обороты, и это будет означать значительные затраты и некоторые жесткие решения для западных правительств, уже борющихся с шаткими государственными финансами. Несмотря на то, что в прошлом году мировые расходы на оборону достигли рекордных 2,2 триллиона долларов, страны Европейского Союза только начали задумываться о том, какие усилия потребует безопасность в связи с действиями агрессивной россии, нестабильным Ближним Востоком и расширением китайской армии.
  • Франция, Италия и Испания будут особенно уязвимы, если дополнительные расходы будут финансироваться через рынки облигаций, а государственный долг Рима подскочит до 179% объема производства к 2034 году со 144% в этом году.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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