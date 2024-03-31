В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог — Finance.ua

В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог Сегодня 17:13 — Мир

В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог, Фото: Unsplash

Многие туристические города в мире вводят туристический налог, чтобы снизить наплыв путешественников в разгар морского сезона. Португалия не стала исключением. В нескольких туристических городах страны уже работает система взимания налога.

Об этом пишет SchengenVisaInfo.

В каких городах придется платить

Отмечается, что межмуниципальное сообщество Алгарве ввело туристический налог в 2019 году. Однако вскоре мир накрыла пандемия.

В прошлом году в округе Фару в 2023 году сразу 16 муниципалитетов согласились взимать с путешественников дополнительную плату. Этому примеру последовали и другие округа.

Фото: Unsplash

Популярный среди туристов город Портимао уже начал взимать налог с марта этого года. К нему в мае присоединится и Албуфейра.

За какие услуги будут взиматься плата с туристов

Будут платить путешественники, которые останавливаются на ночлег в:

кемпингах;

отелях;

на стоянках для автофургонов.

Все налоговые поступления будут направлены на развитие туристической сферы. Далее деньги будут направлены на инвестиции, связанные с туризмом. В первую очередь говорится о поддержке:

экологии;

культуры;

сохранении достопримечательностей.

Следует отметить, что в 2024 году посетителей Алгарве может быть даже больше, чем в прошлые годы.

Именно этим летом туристическая область окончательно вернется на допандемийный уровень.

Телеканал 24 По материалам:

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