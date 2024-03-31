В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог

Мир
13
В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог
В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог, Фото: Unsplash
Многие туристические города в мире вводят туристический налог, чтобы снизить наплыв путешественников в разгар морского сезона. Португалия не стала исключением. В нескольких туристических городах страны уже работает система взимания налога.
Об этом пишет SchengenVisaInfo.

В каких городах придется платить

Отмечается, что межмуниципальное сообщество Алгарве ввело туристический налог в 2019 году. Однако вскоре мир накрыла пандемия.
В прошлом году в округе Фару в 2023 году сразу 16 муниципалитетов согласились взимать с путешественников дополнительную плату. Этому примеру последовали и другие округа.
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Популярный среди туристов город Портимао уже начал взимать налог с марта этого года. К нему в мае присоединится и Албуфейра.

За какие услуги будут взиматься плата с туристов

Будут платить путешественники, которые останавливаются на ночлег в:
  • кемпингах;
  • отелях;
  • на стоянках для автофургонов.
Читайте также
Все налоговые поступления будут направлены на развитие туристической сферы. Далее деньги будут направлены на инвестиции, связанные с туризмом. В первую очередь говорится о поддержке:
  • экологии;
  • культуры;
  • сохранении достопримечательностей.
Следует отметить, что в 2024 году посетителей Алгарве может быть даже больше, чем в прошлые годы.
Именно этим летом туристическая область окончательно вернется на допандемийный уровень.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.