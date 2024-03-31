В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог — Finance.ua

В Португалии сразу несколько популярных среди туристов городов вводят туристический налог
Многие туристические города в мире вводят туристический налог, чтобы снизить наплыв путешественников в разгар морского сезона. Португалия не стала исключением. В нескольких туристических городах страны уже работает система взимания налога.
Об этом пишет SchengenVisaInfo.
В каких городах придется платить
Отмечается, что межмуниципальное сообщество Алгарве ввело туристический налог в 2019 году. Однако вскоре мир накрыла пандемия.
В прошлом году в округе Фару в 2023 году сразу 16 муниципалитетов согласились взимать с путешественников дополнительную плату. Этому примеру последовали и другие округа.
Популярный среди туристов город Портимао уже начал взимать налог с марта этого года. К нему в мае присоединится и Албуфейра.
За какие услуги будут взиматься плата с туристов
Будут платить путешественники, которые останавливаются на ночлег в:
- кемпингах;
- отелях;
- на стоянках для автофургонов.
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Все налоговые поступления будут направлены на развитие туристической сферы. Далее деньги будут направлены на инвестиции, связанные с туризмом. В первую очередь говорится о поддержке:
- экологии;
- культуры;
- сохранении достопримечательностей.
Следует отметить, что в 2024 году посетителей Алгарве может быть даже больше, чем в прошлые годы.
Именно этим летом туристическая область окончательно вернется на допандемийный уровень.
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