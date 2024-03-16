ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото) — Finance.ua
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ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)

Мир
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ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)
ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)
Правильно выбранное время для путешествия может сэкономить деньги путешественникам даже на поездках в самые популярные среди туристов города. Ни для кого не секрет, что ехать в Барселону или Париж в пик сезона, летом или на Рождество — дорогое удовольствие. Однако есть некоторые «сезонные уловки» для посещения этих и более необычных мест земного шара.
Издание Travel Off Path со ссылкой на данные компании Bounce назвало четыре популярных туристических направления, которые являются мечтой многих путешественников, и лучшее время для их посещения приходится именно на весну.
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Куда лучше поехать весной в отпуск

Чиангмай. Таиланд. Это город называют «жемчужиной Севера». Он является культурным эпицентром, предлагающим глубокое погружение в традиции тайской культуры из-за его роскошных храмов и ночных рынков с разнообразными рукотворными товарами.
Bounce проанализировал, что стоимость проживания в отелях Чиангмая достигает максимума в декабре, но значительно снижается в мае, позволяя экономить до 73,5%.
ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)
В мае температура воздуха несколько выше, чем в зимние месяцы. Однако весенний период привлекает меньше туристов и обходит сезон горения с февраля до апреля, когда фермеры сжигают урожай, вызывая дымное загрязнение воздуха.
Однако к маю обычно начинаются дожди, которые очищают воздух.
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Еще один город в Таиланде, который известен красивыми пляжами — Пхукет. Цены на отдых здесь выше, чем в Чиангмае, из-за особой популярности у туристов. Однако посещение в мае может предлагать значительные скидки на проживание до 73%.
Туристам открываются потрясающие виды на голубые воды, многочисленные рестораны и спа, а также широкий выбор жилья от бюджетных хостелов до роскошных отелей.
ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)
Пхукет — идеальное место для любителей гастрономических приключений, стремящихся ознакомиться с местной кухней.
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На третьем месте — Каир, столица Египта. Город предлагает значительное снижение цен на отели с февраля по июль, до 76%, делая этот период идеальным для бюджетных путешествий.
Лето в Каире может быть слишком жарким, но весенние месяцы предлагают более умеренные температуры в диапазоне +25 до +32 градусов Цельсия, а также меньше толп, что позволяет более комфортно исследовать Сфинкса и пирамиды Гизы.
ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)
Каир известен своей кухней, яркой ночной жизнью и колоритными базарами, которые предлагают незабываемый шопинг. Для обеспечения безопасности и удобства, особенно для одиноких путешественников, рекомендуется выбирать групповые экскурсии с опытными гидами.
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Следующий город в рейтинге — столица Мальдив, Мале. Город стал более доступным для туристов благодаря развитию авиационных соединений, особенно по завершении зимнего высокого сезона, когда цены на отели с января по август снижаются на 85%.
Этот райский уголок славится своими захватывающими надводными бунгало, кристально чистой водой и богатым подводным миром. Посетители могут наслаждаться нырянием среди коралловых рифов, исследованием затонувших судов, а также релаксацией на безлюдных белых пляжах.
ТОП-4 стран для бюджетного отпуска весной (фото)
Весна на Мальдивах также идеально подходит для дайвинга благодаря отличной видимости под водой и идеальным волнам для серфинга, делая этот период оптимальным для активного отдыха на островах.
По материалам:
visitukraine.today
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