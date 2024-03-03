Балтийское государство открыло 95 новых островов — Finance.ua

Балтийское государство открыло 95 новых островов Сегодня 06:23 — Мир

Балтийское государство открыло 95 новых островов

После создания новой карты побережья Балтийского моря и больших озер каждые восемь лет Эстония обнаружила еще 95 морских островов, увеличив свою общую территорию до 45 335 квадратных километров.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ERR.

Аэрофотосъемки и данные воздушного лазерного сканирования, собранные в 2020 году, были использованы для более точного определения географических особенностей страны. Это позволило не только уточнить количество морских островов, но определить новую общую площадь Эстонии.

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Земельный департамент Эстонии обновил карту страны (это делают каждые 8 ​​лет). Оказалось, что территория ее немного уменьшилась, но островов стало больше.

Картографирование береговой линии проводили на основе аэрофотосъемок и данных воздушного лазерного сканирования, полученных в 2020 году. Последние несколько лет ученые изучали их и сравнивали с имеющимися данными.

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Так, из-за изменений береговой линии Эстония потеряла 4 квадратных километра земли — теперь ее площадь 45 335 квадратных километров. Приобрела 95 новых островов (к уже имеющимся 2 222), которые образовались из-за береговой эрозии и аккреции.

Минимальный размер морского острова, учитываемый при картографировании, составляет 100 квадратных метров. В случае стоячей и проточной воды — двадцать квадратных метров. Новые острова — это прежде всего небольшие островки, расположенные на мелководье прибрежных вод.

Телеканал 24 По материалам:

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