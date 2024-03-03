Балтийское государство открыло 95 новых островов — Finance.ua

Балтийское государство открыло 95 новых островов
После создания новой карты побережья Балтийского моря и больших озер каждые восемь лет Эстония обнаружила еще 95 морских островов, увеличив свою общую территорию до 45 335 квадратных километров.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ERR.
Аэрофотосъемки и данные воздушного лазерного сканирования, собранные в 2020 году, были использованы для более точного определения географических особенностей страны. Это позволило не только уточнить количество морских островов, но определить новую общую площадь Эстонии.
Земельный департамент Эстонии обновил карту страны (это делают каждые 8 лет). Оказалось, что территория ее немного уменьшилась, но островов стало больше.
Картографирование береговой линии проводили на основе аэрофотосъемок и данных воздушного лазерного сканирования, полученных в 2020 году. Последние несколько лет ученые изучали их и сравнивали с имеющимися данными.
Так, из-за изменений береговой линии Эстония потеряла 4 квадратных километра земли — теперь ее площадь 45 335 квадратных километров. Приобрела 95 новых островов (к уже имеющимся 2 222), которые образовались из-за береговой эрозии и аккреции.
Минимальный размер морского острова, учитываемый при картографировании, составляет 100 квадратных метров. В случае стоячей и проточной воды — двадцать квадратных метров. Новые острова — это прежде всего небольшие островки, расположенные на мелководье прибрежных вод.
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