Балтийское государство открыло 95 новых островов — Finance.ua

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Балтийское государство открыло 95 новых островов

Мир
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Балтийское государство открыло 95 новых островов
Балтийское государство открыло 95 новых островов
После создания новой карты побережья Балтийского моря и больших озер каждые восемь лет Эстония обнаружила еще 95 морских островов, увеличив свою общую территорию до 45 335 квадратных километров.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на ERR.
Аэрофотосъемки и данные воздушного лазерного сканирования, собранные в 2020 году, были использованы для более точного определения географических особенностей страны. Это позволило не только уточнить количество морских островов, но определить новую общую площадь Эстонии.
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Земельный департамент Эстонии обновил карту страны (это делают каждые 8 ​​лет). Оказалось, что территория ее немного уменьшилась, но островов стало больше.
Картографирование береговой линии проводили на основе аэрофотосъемок и данных воздушного лазерного сканирования, полученных в 2020 году. Последние несколько лет ученые изучали их и сравнивали с имеющимися данными.
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Так, из-за изменений береговой линии Эстония потеряла 4 квадратных километра земли — теперь ее площадь 45 335 квадратных километров. Приобрела 95 новых островов (к уже имеющимся 2 222), которые образовались из-за береговой эрозии и аккреции.
Минимальный размер морского острова, учитываемый при картографировании, составляет 100 квадратных метров. В случае стоячей и проточной воды — двадцать квадратных метров. Новые острова — это прежде всего небольшие островки, расположенные на мелководье прибрежных вод.

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По материалам:
Телеканал 24
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