Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего — Finance.ua

Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего Сегодня 20:04 — Мир

Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего

Согласно последнему квартальному отчету Европейской туристической комиссии (ETC) «Тенденции и перспективы европейского туризма», несмотря на инфляционное давление, мощное восстановление европейского туризма в конце 2023 года свидетельствует о многообещающем восстановлении, приближающемся к уровню допандемии.

Об этом сообщает schengenvisainfo.com

Хотя количество прибытий и ночей иностранных туристов остается несколько ниже показателей 2019 года, стабильный спрос на путешествия сохраняется на всем континенте и, как ожидается, продлится до 2024 года.

Причиной такого оживления стали поездки внутри ЕС с ключевых рынков, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

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Как объясняется в отчете ETC, южноевропейские направления лидируют в этом отчете благодаря благоприятной погоде и доступной стоимости поездок.

Направления Южной Европы, показавшие рост по количеству прибытий:

Сербия.

Португалия.

Черногория.

Турция.

Мальта.

Несмотря на трудности, такие страны, как Исландия и Нидерланды, также демонстрируют заметное восстановление, тогда как страны Восточной Европы, граничащие с россией, сталкиваются с более медленным восстановлением.

Кроме того, ETC отметил, что восстановление происходит на фоне инфляционного давления, которое влияет как на промышленность, так и на туристов, причем в 4 квартале прошлого года наблюдался рост на 23 процента по сравнению с уровнем 2019 года, особенно повлияв на международные рейсы, отпуска и цены на отели.

Китай, США, Канада

В сфере дальнемагистральных путешествий возвращение китайских туристов после восстановления Китая было постепенным, а количество прибытий в 2023 году оставалось значительно ниже уровня пандемии.

С другой стороны, рынки Северной Америки, особенно Соединенных Штатов и Канады, демонстрируют значительное восстановление, увеличив количество прибытий и ночей вместе с инновационными разработками в экологичных вариантах путешествий, таких как комбинированные системы бронирования авиабилетов и железные дороги в Европу, введенные Американскими и канадскими авиалиниями.

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