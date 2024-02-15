Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего

Мир
24
Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего
Европейский туризм вернулся к допандемийному уровню в 2023: куда едут больше всего
Согласно последнему квартальному отчету Европейской туристической комиссии (ETC) «Тенденции и перспективы европейского туризма», несмотря на инфляционное давление, мощное восстановление европейского туризма в конце 2023 года свидетельствует о многообещающем восстановлении, приближающемся к уровню допандемии.
Об этом сообщает schengenvisainfo.com.
Читайте также
Хотя количество прибытий и ночей иностранных туристов остается несколько ниже показателей 2019 года, стабильный спрос на путешествия сохраняется на всем континенте и, как ожидается, продлится до 2024 года.
Причиной такого оживления стали поездки внутри ЕС с ключевых рынков, таких как Германия, Франция и Нидерланды.
Читайте также
Как объясняется в отчете ETC, южноевропейские направления лидируют в этом отчете благодаря благоприятной погоде и доступной стоимости поездок.
Направления Южной Европы, показавшие рост по количеству прибытий:
  • Сербия.
  • Португалия.
  • Черногория.
  • Турция.
  • Мальта.
Место для вашей рекламы
Несмотря на трудности, такие страны, как Исландия и Нидерланды, также демонстрируют заметное восстановление, тогда как страны Восточной Европы, граничащие с россией, сталкиваются с более медленным восстановлением.
Кроме того, ETC отметил, что восстановление происходит на фоне инфляционного давления, которое влияет как на промышленность, так и на туристов, причем в 4 квартале прошлого года наблюдался рост на 23 процента по сравнению с уровнем 2019 года, особенно повлияв на международные рейсы, отпуска и цены на отели.

Китай, США, Канада

В сфере дальнемагистральных путешествий возвращение китайских туристов после восстановления Китая было постепенным, а количество прибытий в 2023 году оставалось значительно ниже уровня пандемии.
С другой стороны, рынки Северной Америки, особенно Соединенных Штатов и Канады, демонстрируют значительное восстановление, увеличив количество прибытий и ночей вместе с инновационными разработками в экологичных вариантах путешествий, таких как комбинированные системы бронирования авиабилетов и железные дороги в Европу, введенные Американскими и канадскими авиалиниями.

Медицинское страхование 😷

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.