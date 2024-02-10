ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика)
ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика)
По информации туристической компании Join UP!, чаще всего в прошлом году путешествовали женщины — 59% всех туров, детей среди путешественников было 24%, а мужчин — 17% (сюда входят как заграничные путешествия, так и туры по Украине).
Об этом пишет компания в аналитике.
С детьми чаще всего путешествовали в Египет (22 257 детей), Турцию (20 419 детей) и Грецию (2759 детей). Правда, это только в абсолютных цифрах, а если посмотреть соотношение количества взрослых и детей, то лидером будет Болгария — здесь в среднем на каждых двух взрослых туристов путешествовал один ребенок.
ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика)
ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика)

Египет и Турция

Чаще всего украинцы бронируют авиатуры в Египет и Турцию. Оба направления входят в ТОП-10 как в течение летнего сезона (Турция — лидер, а Египет — второе место), так и зимой (Египет — лидер, а Турция занимает 9 строчку).
ТОП-5 направлений для туризма: портрет путешественников и «детские направления» (инфографика)
В прошлом году ситуация была другой: лидером летнего сезона был Египет, а Турция — № 2. При этом зимой Египет сохранял первое место, а Турция занимала третье место.

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По материалам:
Finance.ua
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