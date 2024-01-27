Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году — Finance.ua
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Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году

Мир
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Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году
Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году
Команда Wethrift проанализировала стоимость путешествий в 2024 году. В результате выдала рейтинг с самыми дешевыми и самыми дорогими направлениями мира.
Специалисты проанализировали десяток важных критериев: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на жилье, еду, достопримечательности и другое.
Самыми дешевыми городами оказались:
  • Нью-Дели (Индия),
  • Ханой (Вьетнам),
  • Каир (Египет),
  • Стамбул, (Турция),
  • Хургада (Египет).
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Самыми дорогими в рейтинге назвали:
  • Флоренция (Италия),
  • Белфаст (Великобритания),
  • Сидней, (Австралия),
  • Нью-Йорк, (США),
  • Лондон, (Великобритания).
За доступными развлечениями и достопримечательностями рекомендуют ехать в Каир, Хургаду и Ханой. Раскошелиться придется в Стамбуле, Рио-де-Жанейро и на Пхукете.
Полный рейтинг с подробной информацией можно найти по ссылке.
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По материалам:
dip.org.ua
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