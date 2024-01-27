Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году — Finance.ua

Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году
Команда Wethrift проанализировала стоимость путешествий в 2024 году. В результате выдала рейтинг с самыми дешевыми и самыми дорогими направлениями мира.
Специалисты проанализировали десяток важных критериев: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на жилье, еду, достопримечательности и другое.
Самыми дешевыми городами оказались:
- Нью-Дели (Индия),
- Ханой (Вьетнам),
- Каир (Египет),
- Стамбул, (Турция),
- Хургада (Египет).
Самыми дорогими в рейтинге назвали:
- Флоренция (Италия),
- Белфаст (Великобритания),
- Сидней, (Австралия),
- Нью-Йорк, (США),
- Лондон, (Великобритания).
За доступными развлечениями и достопримечательностями рекомендуют ехать в Каир, Хургаду и Ханой. Раскошелиться придется в Стамбуле, Рио-де-Жанейро и на Пхукете.
Полный рейтинг с подробной информацией можно найти по ссылке.
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