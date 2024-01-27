Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году — Finance.ua

Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году Сегодня 16:31 — Мир

Рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов для туризма в 2024 году

Команда Wethrift проанализировала стоимость путешествий в 2024 году. В результате выдала рейтинг с самыми дешевыми и самыми дорогими направлениями мира.

Специалисты проанализировали десяток важных критериев: количество и стоимость прямых перелетов из разных стран, доступность транспорта, цены на жилье, еду, достопримечательности и другое.

Самыми дешевыми городами оказались:

Нью-Дели (Индия),

Ханой (Вьетнам),

Каир (Египет),

Стамбул, (Турция),

Хургада (Египет).

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Самыми дорогими в рейтинге назвали:

Флоренция (Италия),

Белфаст (Великобритания),

Сидней, (Австралия),

Нью-Йорк, (США),

Лондон, (Великобритания).

За доступными развлечениями и достопримечательностями рекомендуют ехать в Каир, Хургаду и Ханой. Раскошелиться придется в Стамбуле, Рио-де-Жанейро и на Пхукете.

Полный рейтинг с подробной информацией можно найти по ссылке

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