Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото) — Finance.ua
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Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото)

Мир
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Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото)
Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото), Фото: admiral.travel
Нередко путешественники путешествуют наедине. Это не говорит об одиночестве человека, скорее о комфорте. Не нужно никого ждать и искать компромиссы — можно делать все, чего сам пожелаешь. По данным исследования Visa Global Travel Intentions Study, почти 24% путешественников склонны отправляться в поездку наедине, вместо того чтобы планировать отпуск с друзьями или семьей.
Однако необходимо помнить о мерах безопасности и знать о лучших городах для самостоятельного путешествия. Исследование проведенное Online Gaming Groups определило, что делает город привлекательным для путешествующих наедине. В то же время, отметили лучшие направления, которые могут удовлетворить потребности путешественников-одиночек.
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В исследовании учитывали следующие факторы, чтобы определить 10 лучших направлений для одиноких путешествий:
  • аренда жилья;
  • стоимость жизни;
  • средняя заработная плата;
  • уровень безопасности в разных городах мира.
Для каждого города вычислили общий балл, чтобы составить рейтинг, и учли процент одиноких людей, населяющих каждый город.

Токио

Столица Японии заняла первое место с самым высоким набранным баллом — 169. Город является привлекательным направлением для одиноких путешественников и набрал высокие баллы по указанным ранее показателям.
Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото)
Стоит упомянуть, что в 2023 году Японию признали «Лучшей страной мира» для посещения по версии читателей Conde Nast Traveler в рамках ежегодной премии Readers' Choice Awards.

Доха

На втором месте — столица Катара, набравшая 165 баллов. Она немного превзошла Токио по уровню средней з.п. и по рейтингу безопасности. Однако стоимость аренды жилья и процент одиноких людей в окрестностях были намного ниже, чем в Токио.
Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото)

Пекин

Этот город стал третьим в списке с общим баллом 159. В столице Китая низкая арендная плата, а также самая низкая стоимость жизни в списке.
Рейтинг самых безопасных городов мира для путешественников-одиночек (фото)
Абу-Даби, Осака и Бухарест разделили между собой четвертое место в списке, набрав 156 баллов. Абу-Даби определили как самый безопасный город в списке, а в Осаке самая низкая стоимость аренды жилья (всего $446 в месяц на человека). Бухарест также оказался очень бюджетным (в особенности для европейской страны).
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Мадрид, Варшава и Мюнхен заняли пятое место — эти города отличаются высокими зарплатами и низкой стоимостью жизни и аренды.
Хельсинки занял шестую строчку благодаря высокому проценту одиноких людей, а Дубай — седьмое место благодаря безопасной среде и высоким необлагаемым налогом зарплатам (несмотря на высокую стоимость жизни и аренды).
Остальные города в списке лучших направлений для одиноких людей:
  • Люксембург и Прага — восьмое место;
  • Сеул — девятое;
  • Будапешт — десятое.
По материалам:
Мета
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