ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности — Finance.ua

ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности
Уровень безопасности в городе является важным фактором, поскольку именно он обеспечивает защиту жизни и имущества жителей, а это — основа для их благополучия. Кроме того, безопасная среда стимулирует экономическое развитие: она привлекает инвесторов, предпринимателей и туристов, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению доходов.
Какие европейские города признали самыми безопасными в 2023 году — выясняли эксперты в Отчете о качестве жизни в европейских городах, опубликованном Европейской комиссией, пишет schengenvisainfo.com.
В каких городах Европы люди больше всего чувствуют себя в безопасности
Отчет о качестве жизни в европейских городах свидетельствует, что наиболее безопасно чувствуют себя жители северных стран Европы. Местных жителей спросили, насколько безопасно они чувствуют себя на ночных улицах города одни.
Как выяснилось, самым безопасным городом в Европе в 2023 году считается столица Дании — Копенгаген. Здесь безопасно чувствуют себя 87% опрошенных жителей.
Также в тройку вошли город Овьедо в Испании и Любляна в Словении.
Рейтинг самых безопасных городов Европы
- Копенгаген (Дания) — 87%
- Овьедо (Испания) — 87%
- Любляна (Словения) — 87%
- Белосток (Польша) — 86%
- Гронинген (Нидерланды) — 86%
- Цюрих (Швейцария) — 86%
- Ольборг (Дания) — 85%
- Брага (Португалия) — 84%
- Люксембург (Люксембург) — 83%
- Оулу (Финляндия) — 83%
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Где чувствуют себя наименее безопасно
Наихудшая же ситуация с безопасностью оказалась в городах южных стран.
- Рим, Италия — 38%
- Афины, Греция — 40%
- Марсель, Франция — 43%
- Неаполь, Италия — 44%
- Льеж, Бельгия — 44%
- Стамбул, Турция — 44%
- Острава, Чехия — 45%
- Мишкольц, Венгрия — 48%
- София, Болгария — 48%
- Турин, Италия — 49%
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