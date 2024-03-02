ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности

Мир
25
ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности
ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности
Уровень безопасности в городе является важным фактором, поскольку именно он обеспечивает защиту жизни и имущества жителей, а это — основа для их благополучия. Кроме того, безопасная среда стимулирует экономическое развитие: она привлекает инвесторов, предпринимателей и туристов, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению доходов.
Какие европейские города признали самыми безопасными в 2023 году — выясняли эксперты в Отчете о качестве жизни в европейских городах, опубликованном Европейской комиссией, пишет schengenvisainfo.com.

В каких городах Европы люди больше всего чувствуют себя в безопасности

Отчет о качестве жизни в европейских городах свидетельствует, что наиболее безопасно чувствуют себя жители северных стран Европы. Местных жителей спросили, насколько безопасно они чувствуют себя на ночных улицах города одни.
Как выяснилось, самым безопасным городом в Европе в 2023 году считается столица Дании — Копенгаген. Здесь безопасно чувствуют себя 87% опрошенных жителей.
Также в тройку вошли город Овьедо в Испании и Любляна в Словении.

Рейтинг самых безопасных городов Европы

  1. Копенгаген (Дания) — 87%
  2. Овьедо (Испания) — 87%
  3. Любляна (Словения) — 87%
  4. Белосток (Польша) — 86%
  5. Гронинген (Нидерланды) — 86%
  6. Цюрих (Швейцария) — 86%
  7. Ольборг (Дания) — 85%
  8. Брага (Португалия) — 84%
  9. Люксембург (Люксембург) — 83%
  10. Оулу (Финляндия) — 83%
Читайте также

Где чувствуют себя наименее безопасно

Наихудшая же ситуация с безопасностью оказалась в городах южных стран.
  1. Рим, Италия — 38%
  2. Афины, Греция — 40%
  3. Марсель, Франция — 43%
  4. Неаполь, Италия — 44%
  5. Льеж, Бельгия — 44%
  6. Стамбул, Турция — 44%
  7. Острава, Чехия — 45%
  8. Мишкольц, Венгрия — 48%
  9. София, Болгария — 48%
  10. Турин, Италия — 49%
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.