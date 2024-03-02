ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности — Finance.ua

ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности Сегодня 15:13 — Мир

ТОП-10 городов Европы с самым высоким рейтингом безопасности

Уровень безопасности в городе является важным фактором, поскольку именно он обеспечивает защиту жизни и имущества жителей, а это — основа для их благополучия. Кроме того, безопасная среда стимулирует экономическое развитие: она привлекает инвесторов, предпринимателей и туристов, что способствует созданию новых рабочих мест и увеличению доходов.

Какие европейские города признали самыми безопасными в 2023 году — выясняли эксперты в Отчете о качестве жизни в европейских городах, опубликованном Европейской комиссией, пишет schengenvisainfo.com

В каких городах Европы люди больше всего чувствуют себя в безопасности

Отчет о качестве жизни в европейских городах свидетельствует, что наиболее безопасно чувствуют себя жители северных стран Европы. Местных жителей спросили, насколько безопасно они чувствуют себя на ночных улицах города одни.

Как выяснилось, самым безопасным городом в Европе в 2023 году считается столица Дании — Копенгаген. Здесь безопасно чувствуют себя 87% опрошенных жителей.

Также в тройку вошли город Овьедо в Испании и Любляна в Словении.

Рейтинг самых безопасных городов Европы

Копенгаген (Дания) — 87% Овьедо (Испания) — 87% Любляна (Словения) — 87% Белосток (Польша) — 86% Гронинген (Нидерланды) — 86% Цюрих (Швейцария) — 86% Ольборг (Дания) — 85% Брага (Португалия) — 84% Люксембург (Люксембург) — 83% Оулу (Финляндия) — 83%

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Где чувствуют себя наименее безопасно

Наихудшая же ситуация с безопасностью оказалась в городах южных стран.

Рим, Италия — 38% Афины, Греция — 40% Марсель, Франция — 43% Неаполь, Италия — 44% Льеж, Бельгия — 44% Стамбул, Турция — 44% Острава, Чехия — 45% Мишкольц, Венгрия — 48% София, Болгария — 48% Турин, Италия — 49%

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