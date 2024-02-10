Рейтинг самых посещаемых городов мира за 2023 год — Finance.ua

Рейтинг самых посещаемых городов мира за 2023 год
По данным Euromonitor International, самым посещаемым городом в мире в 2023 году стал турецкий город Стамбул.
Об этом сообщает издание Time Out.
Сколько человек посетило Стамбул
Экономическую и культурную столицу Турции в 2023 году посетило 20,2 млн человек.
Ожидается, что в 2024 году цифра будет расти, ведь недавно Турция смягчила визовые требования для путешественников из США и Канады.
Кто еще в списке
Второе место в рейтинге занял город Лондон, который посетило 18,8 млн человек. Количество посетителей восстановилось до допандемического уровня.
Третье место занял Дубай. В 2023 году самый большой город в ОАЭ посетило 16,8 миллиона туристов.
Четвертое место занял снова турецкий город Анталия, а на пятом — французский Париж.
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