Рейтинг самых посещаемых городов мира за 2023 год — Finance.ua

Рейтинг самых посещаемых городов мира за 2023 год Сегодня 18:40 — Мир

Рейтинг самых посещаемых городов мира за 2023 год, Фото: joinup.ua

По данным Euromonitor International, самым посещаемым городом в мире в 2023 году стал турецкий город Стамбул.

Об этом сообщает издание Time Out.

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Сколько человек посетило Стамбул

Экономическую и культурную столицу Турции в 2023 году посетило 20,2 млн человек.

Ожидается, что в 2024 году цифра будет расти, ведь недавно Турция смягчила визовые требования для путешественников из США и Канады.

Кто еще в списке

Второе место в рейтинге занял город Лондон, который посетило 18,8 млн человек. Количество посетителей восстановилось до допандемического уровня.

Третье место занял Дубай. В 2023 году самый большой город в ОАЭ посетило 16,8 миллиона туристов.

Четвертое место занял снова турецкий город Анталия, а на пятом — французский Париж.

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