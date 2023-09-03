Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска — Finance.ua

Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска Сегодня 20:43 — Мир

Барселона признана лучшим городом мира для работы во время отпуска

Барселона возглавила рейтинг лучших в мире городов для любителей совместить отпуск с работой, подготовленный компанией IWG.

В рейтинге представлены 26 городов. Их оценивали по шкале от 1 до 10 в восьми категориях, включая климат, кухню, культуру, жилье и скорость интернета.

«Мы выбрали такие категории, которые позволяют выбрать оптимальную среду для работы за рубежом и включают базовые требования к уровню жизни», — отметил Даррен Роджерс из IWG.

Барселона получила высокие баллы за наличие скоростного интернета и недорогого жилья. В частности, средняя стоимость аренды квартиры в городе составляет $1158 в месяц, тогда как в Нью-Йорке, самом дорогом городе в списке, этот показатель достигает $3632 в месяц. Чашка кофе обойдется в $2,68 вместо $4,92 в Лос-Анджелесе или $4,57 в Пекине.

Второе место в списке заняло Торонто, третье — Пекин. В десятку также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

Справка Finance.ua:

платформа для путешественников VisaGuide. World опросила 1 200 туристов из 35 стран мира. Они должны были назвать лучшую столицу Европы для путешествий в 2023 году. Несомненный лидер — Амстердам;

эксперты Switch On Business проанализировали более 150 известных достопримечательностей и представили рейтинг самых популярных в мире мест, которые принимают больше всего посетителей и являются наиболее прибыльными для туристического бизнеса;

Турция возглавила топ-20 самых доступных в финансовом плане направлений для отдыха в 2023 году.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.