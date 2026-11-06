Литва выделит более 42 млн евро на социальную помощь и поддержку украинцев

Правительство Литвы одобрило предложение выделить из заемных средств более 42,4 млн евро на компенсацию расходов на предоставление индивидуальной помощи, а также на финансирование социальной поддержки украинцев, нашедших убежище в Литве.
Об этом сообщает издание Delfi.
Соответствующие решения подготовило Министерство финансов Литвы. Министерству социальной защиты и труда выделили 30,1 млн евро на ноябрьские выплаты компенсаций за предоставление индивидуальной помощи и еще 12,3 млн евро на покрытие расходов, связанных с поддержкой украинцев.
На компенсации индивидуальной помощи направят 30,1 млн евро
Компенсации расходов на предоставление индивидуальной помощи назначают людям с инвалидностью, имеющим установленную потребность в такой поддержке. Выплаты покрывают расходы, связанные с ее предоставлением. По данным Министерства социальной защиты и труда, в четвертом квартале 2026 года на эти выплаты в общей сложности не хватает 69,4 млн евро.
В то же время министерство рассчитывает дополнительно направить 3,1 млн евро, сэкономленных по другим программам. С учетом этих средств дефицит финансирования за последний квартал года составляет 66,3 млн евро. Из этой суммы 30,1 млн евро необходимы для ноябрьских выплат, еще 36,2 млн евро для декабрьских.
В министерстве отметили, что на компенсации расходов на индивидуальную помощь в 2026 году изначально запрашивали 406,6 млн евро, однако правительство выделило 352 млн евро. Впоследствии финансирование увеличили еще на 15,9 млн евро за счет сэкономленных средств других программ и на 10 млн евро заемных средств в соответствии с отдельным решением правительства.
В течение первых трех кварталов 2026 компенсации ежемесячно получали в среднем 132,8 тыс. человек. Для сравнения, в прошлом году среднемесячное количество получателей составило 121,4 тыс.
За средствами, необходимыми для декабрьских выплат, Министерство социальной защиты и труда планирует обратиться в Министерство финансов позже. Перед этим ведомство дополнительно оценит данные, полученные от самоуправлений, а также возможности использования сэкономленных средств по другим программам.
В поддержку украинцев в Литве выделят 12,3 млн евро
Еще 12,3 млн евро правительство Литвы направит на покрытие расходов, связанных с приемом и социальной поддержкой украинцев, покинувших страну из-за российской агрессии.
Основную часть финансирования (около 12,1 млн евро) используют для компенсации расходов, понесенных в июле-сентябре 2026 года.
В частности, средства распределят по следующим направлениям:
- почти 6,7 млн евро на выплаты детям;
- около 1,8 млн евро на социальные пособия;
- 1,5 млн евро на пособие с арендой жилья;
- почти 1,1 млн евро на социальные выплаты и компенсации расходов на отопление жилья и воду.
Еще 213 тысяч евро предусмотрели на покрытие расходов, запланированных на октябрь-ноябрь. В частности, средства будут направлены на социальный уход за несовершеннолетними без сопровождения взрослых, единовременные выплаты на обустройство и компенсации расходов на обучение детей.