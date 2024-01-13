ТОП-7 самых трендовых туристических направлений на 2024 год (фото) — Finance.ua

ТОП-7 самых трендовых туристических направлений на 2024 год (фото)
Платформа для путешественников TripAdvisor назвала наиболее трендовые туристические направления на 2024 год по версии Travellers' Choice Awards.
Об этом пишет tripadvisor.co.uk.
Победители Travellers' Choice Awards «Лучшие из лучших» — это направления, чьи отели, рестораны и интересные места получили большое количество отзывов в течение 12 месяцев.
Менее 1% из 8 миллионов объявлений Tripadvisor признаны лучшими из лучших, что означает высокий уровень совершенства в путешествиях.
Токио
Здесь традиция сталкивается с поп-культурой в Токио, где вы можете благоговейно побродить по древним храмам, а затем разгуляться в караоке-баре. Проснитесь к солнцу, чтобы попасть на оживленный рыбный аукцион на рынке Тойоса, а затем освежитесь, прогулявшись под цветущими вишневыми деревьями, вдоль реки Сумида. Проведите некоторое время в прекрасных восточных садах Императорского дворца, а затем вспомните историю Японии в музее Эдо-Токио. Не забывайте поесть столько суши, лапши удон и вагаси (японских сладостей), сколько может выдержать ваш живот.
Сеул
От современных небоскребов и неоновых огней до буддийских храмов, дворцов и пагод, Сеул — это увлекательное сочетание старого и нового. Центр бизнеса, культуры и финансов как в Южной Корее, так и за рубежом Сеул содержит штаб-квартиры некоторых крупнейших мировых корпораций.
У него также одна из лучших в мире систем метро — самый простой способ передвижения в этом густонаселенном районе.
Бухта Халонг
Путешественники посещают залив Халонг, чтобы c близкого расстояния посмотреть на его удивительные известняковые острова, скальные образования и пещеры. Разрушаемые на протяжении веков ветром и водой они захватывают дух.
Остров Палаван
Палаван — это кусочек рая, кусочек острова, кишащий экзотической дикой природой, причудливыми рыбацкими селами и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сапа
Северо-западный рыночный городок Сапа красочный и очаровательный. Здесь идеальный оазис среди напряженного горного похода или тура по рисовым полям. Пообедайте вьетнамской или европейской кухней в центре города и не пропустите субботний вечер «рынок любви»
Богота
Десять миллионов человек называют своим домом яркую, страстную, разветвленную Боготу. Энергия этого столичного сердца Колумбии частично подпитывается сотнями эклектических и аутентичных заведений питания, фантастическими винами и частыми фестивалями гурманов.
Напомним, эксперты определили страну Европы, в которой живут самые счастливые люди. Евростат опубликовал ежегодный отчет о «показателях качества жизни».
Опрос жителей был проведен во всех странах-членах ЕС. Австрия получила самый высокий балл из всех 27 стран блока. Сразу три государства — Польша, Финляндия и Румыния — заняли второе место, набрав по 7,7. Франция, Италия и Испания, одни из самых мощных экономик Евросоюза, имели средний показатель 7,1 балла из 10. Одной из самых несчастных стран неожиданно оказалась Германия. У этого государства показатель 6,5. Она смогла опередить только Болгарию.
Справка Finance.ua:
- За время пандемии мировой туризм потерял много ресурсов и поклонников. И даже после того, как границы снова открыли, не все локации доступны для путешествий. CNN рассказывает, какие известные достопримечательности закроют для туристов в 2024 году:
- Центр Помпиду, Париж, Splash Mountain, США, Нома, Копенгаген, «Призрак Оперы», Нью-Йорк, Пергамский музей, Берлин, Скала слонового хобота, Тайвань, Парк Хаятт, Токио и другие.
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