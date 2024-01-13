ТОП-7 самых трендовых туристических направлений на 2024 год (фото) — Finance.ua

ТОП-7 самых трендовых туристических направлений на 2024 год (фото) Сегодня 10:13 — Личные финансы

Платформа для путешественников TripAdvisor назвала наиболее трендовые туристические направления на 2024 год по версии Travellers' Choice Awards.

Об этом пишет tripadvisor.co.uk.

Победители Travellers' Choice Awards «Лучшие из лучших» — это направления, чьи отели, рестораны и интересные места получили большое количество отзывов в течение 12 месяцев.

Менее 1% из 8 миллионов объявлений Tripadvisor признаны лучшими из лучших, что означает высокий уровень совершенства в путешествиях.

Токио

Здесь традиция сталкивается с поп-культурой в Токио, где вы можете благоговейно побродить по древним храмам, а затем разгуляться в караоке-баре. Проснитесь к солнцу, чтобы попасть на оживленный рыбный аукцион на рынке Тойоса, а затем освежитесь, прогулявшись под цветущими вишневыми деревьями, вдоль реки Сумида. Проведите некоторое время в прекрасных восточных садах Императорского дворца, а затем вспомните историю Японии в музее Эдо-Токио. Не забывайте поесть столько суши, лапши удон и вагаси (японских сладостей), сколько может выдержать ваш живот.

Сеул

От современных небоскребов и неоновых огней до буддийских храмов, дворцов и пагод, Сеул — это увлекательное сочетание старого и нового. Центр бизнеса, культуры и финансов как в Южной Корее, так и за рубежом Сеул содержит штаб-квартиры некоторых крупнейших мировых корпораций.

У него также одна из лучших в мире систем метро — самый простой способ передвижения в этом густонаселенном районе.

Бухта Халонг

Путешественники посещают залив Халонг, чтобы c близкого расстояния посмотреть на его удивительные известняковые острова, скальные образования и пещеры. Разрушаемые на протяжении веков ветром и водой они захватывают дух.

Остров Палаван

Палаван — это кусочек рая, кусочек острова, кишащий экзотической дикой природой, причудливыми рыбацкими селами и объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сапа

Северо-западный рыночный городок Сапа красочный и очаровательный. Здесь идеальный оазис среди напряженного горного похода или тура по рисовым полям. Пообедайте вьетнамской или европейской кухней в центре города и не пропустите субботний вечер «рынок любви»

Богота

Десять миллионов человек называют своим домом яркую, страстную, разветвленную Боготу. Энергия этого столичного сердца Колумбии частично подпитывается сотнями эклектических и аутентичных заведений питания, фантастическими винами и частыми фестивалями гурманов.

Напомним, эксперты определили страну Европы, в которой живут самые счастливые люди. Евростат опубликовал ежегодный отчет о «показателях качества жизни».

Опрос жителей был проведен во всех странах-членах ЕС. Австрия получила самый высокий балл из всех 27 стран блока. Сразу три государства — Польша, Финляндия и Румыния — заняли второе место, набрав по 7,7. Франция, Италия и Испания, одни из самых мощных экономик Евросоюза, имели средний показатель 7,1 балла из 10. Одной из самых несчастных стран неожиданно оказалась Германия. У этого государства показатель 6,5. Она смогла опередить только Болгарию.

Справка Finance.ua:

За время пандемии мировой туризм потерял много ресурсов и поклонников. И даже после того, как границы снова открыли, не все локации доступны для путешествий. CNN рассказывает, какие известные достопримечательности закроют для туристов в 2024 году:

Центр Помпиду, Париж, Splash Mountain, США, Нома, Копенгаген, «Призрак Оперы», Нью-Йорк, Пергамский музей, Берлин, Скала слонового хобота, Тайвань, Парк Хаятт, Токио и другие.

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