ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом — Finance.ua
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ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом

Мир
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ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом
Многие привыкли планировать отпуск на летний период, но довольно часто насладиться желаемым отдыхом мешает большое количество туристов и слишком высокая температура воздуха. Есть вариант лучше — выбрать для отпуска весенний период. Ведь в этом сами плюсы — людей меньше, погода не такая жаркая, а цены гораздо приятнее.
Платформа туристического бронирования Expedia представила свежий отчет, в котором назвала семь наиболее популярных ныне туристических направлений для весеннего отдыха в этом году.
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Канкун, Мексика

С марта по май температура воздуха в Мексике в среднем остается на уровне 25−28 градусов тепла. Страна — одна из самых популярных для отдыха, ведь здесь дружелюбны к туристам, цены — доступны и есть немало интересных достопримечательностей.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом

Токио, Япония

Весной в Японии сезон цветения сакуры. Страну неоднократно называли одной из самых красивых в мире, а полюбоваться на украшенные цветами деревья в Токио приезжают люди со всего мира.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом

Лондон, Великобритания

Каждый год британская столица попадает в список популярнейших туристических направлений мира, а весной 2024 года, чтобы привлечь еще больше туристов, организуют интересные мероприятия. К примеру, запланированный на май фестиваль света может стать одним из таких.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом

Париж, Франция

«Вечная классика» — город влюбленных всегда в ТОПах. Здесь постоянно толпы туристов и высокие цены. Если вы планируете поездку во французскую столицу именно в этом году, лучше выберите весну, ведь летом к традиционному туристическому ажиотажу прибавится поток спортивных туристов, которые приедут на летнюю Олимпиаду в Париж.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом
В связи с этим мероприятием летом в городе поднимутся цены на проживание и проезд в общественном транспорте для туристов.

Пунта-Кана, Доминиканская Республика

Эта тропическая страна с потрясающими пляжами и очень приятными ценами весной подкупает туристов и комфортными погодными условиями — с мая по март температура воздуха здесь составляет 25−26 градусов тепла при самом низком за год количестве осадков и наибольшем количестве солнечных часов.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом

Рим, Италия

Прошлым летом экскурсии по «вечному городу» превратились в настоящий ад из-за накрывшей Европу рекордной жары. Поскольку в этом году климатологи прогнозируют примерно такие же летние температуры, лучше попытаться попасть в Рим весной. К тому же есть шанс, что и людей тогда будет поменьше — в топ-сезон там буквально не протолкнуться.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом

Барселона, Испания

Столица Каталонии также является одним из самых переполненных туристами городов Европы, которые лучше посещать в межсезонье. Весенняя температура в Барселоне колеблется в пределах 14−19 градусов тепла — еще недостаточно для купания в море, но очень удобно для приятных прогулок.
ТОП-7 стран, которые лучше посетить весной, чем летом
По материалам:
УНІАН
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