Подешевел ли отдых в Карпатах: сколько стоит жилье — Finance.ua

Подешевел ли отдых в Карпатах: сколько стоит жилье Сегодня 16:01 — Личные финансы

Подешевел ли отдых в Карпатах: сколько стоит жилье

В Карпатах продолжается «высокий сезон», но цены уже снизились после новогодних праздников. Проживание на некоторых курортах доступно даже людям с ограниченным бюджетом.

Сколько стоит отдых в Карпатах во второй половине января и когда можно будет сэкономить, в комментарии рассказал основатель туристического портала «На море и в горы» Алексей Войцеховский.

В Карпатах много туристов, хотя очереди уже меньше

В Карпатах продолжается «высокий сезон», начинающийся с середины декабря и заканчивающийся почти в конце февраля. В настоящее время цены практически не меняются, кроме «пиковой недели» на Рождество и Новый год, когда жилье дорожает и в 3−4 раза, рассказывает Алексей Войцеховский.

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«В январе и феврале люди еще будут ехать, погода способствует — и снежно, и морозно, и очень красиво сейчас. Тихо, спокойно и великолепная атмосфера. Людей много, хоть и меньше, чем бывало до войны. Основное „нашествие“ туристов, которые приезжали на новогодние праздники, уехали. Сейчас можно провести время без слишком больших очередей у ​​подъемников или основных туристических локаций», — рассказывает специалист.

Сколько стоит проживание в Карпатах зимой

Цены на жилье в Карпатах вернулись к уровню, который был в середине декабря, говорит Алексей Войцеховский. И останутся такими до весны.

«Например, в усадьбе в Славском (Львовщина. — Ред.) сейчас цена от 300 гривен с человека. У них есть коттедж на 6−8 персон, который сейчас стоит 2500 гривен. Такая цена была и осенью, и летом», — приводит пример эксперт.

В Яремче Ивано-Франковской области недалеко от Буковеля двухместный номер «полулюкс» в мини-гостинице — от 1100 гривен, а 8-местный коттедж стоит от 6600 гривен в сутки.

На курорте Пилипец на Закарпатье двухместный номер в усадьбе стоит от 800 гривен, трехместный — от 1200 грн.

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«Двухместный номер в гостиничном комплексе в Пилипце — 1300 гривен с завтраком, трехместный номер — 1950 грн. Такая стоимость будет до 31 марта. А с 1 апреля будет 1800 гривен в сутки», — добавляет он.

Когда ехать в Карпаты, чтобы сэкономить на отдыхе

Цены на жилье владельцы могут снижать в межсезонье — осенью и весной.

«А зима и лето — это высокий сезон с обычными ценами. Но зимой может быть немного дороже проживание — процентов на 15−20. Из-за того, что есть дополнительные расходы, потому что большинство усадеб и гостиниц в Карпатах имеют электрическое отопление», — объясняет Алексей Войцеховский.

Для того чтобы найти более дешевые варианты отдыха сейчас, он советует не выбирать популярные локации, куда ездят больше всего лыжников — например, Буковель или Драгобрат — а ехать в населенные пункты вокруг курортов. Там будет гораздо дешевле и проживание, и питание. Единственное, что прибавится — транспортные расходы.

Или отложить отдых на вторую половину февраля, когда можно будет договариваться о более низких ценах.

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