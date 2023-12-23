Топ направлений для поездок на зимние праздники в пределах Украины и за рубежом (инфографика) — Finance.ua
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Топ направлений для поездок на зимние праздники в пределах Украины и за рубежом (инфографика)

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Топ направлений для поездок на зимние праздники в пределах Украины и за рубежом (инфографика)
Топ направлений для поездок на зимние праздники в пределах Украины и за рубежом (инфографика)
Карпаты, Египет и Польша в топе направлений для рождественских путешествий. В этом году путешествовать на зимние праздники планируют более 50% опрошенных украинцев, из них большинство предпочитают поездки по Украине. Таковы данные исследования BlaBlaCar, крупнейшего маркетплейса для автодорожных путешествий, объединяющего поездки с попутчиками и на автобусах.
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди пользователей BlaBlaCar в Украине. В нем приняли участие 2002 респондента.
Топ направлений для поездок на зимние праздники в пределах Украины и за рубежом (инфографика)
Топ направлений для поездок на зимние праздники в пределах Украины
1. Карпаты
2. Львов
3. Киев
4. Одесса
5. Харьковщина и Волынь
Большинство респондентов предпочитают путешествия в пределах Украины, как до полномасштабного вторжения, так и сейчас. Больше всего украинцы любят зимний отдых в горах, поэтому Карпаты являются бесспорным фаворитом. Обычно выбирают горнолыжные курорты Драгобрат и Буковель, часть опрошенных останавливается на праздники в Яремче.
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Львов, Киев и Одесса также находятся в топе мест для посещения зимой. Каждый год эти города открывают великолепные праздничные локации с катками и ярмарками. Пятую по популярности строчку делят Харьковщина и Волынь.
Любимые места для зимнего отдыха за рубежом
  1. Египет
  2. Польша
  3. Альпы
  4. Турция
  5. Скандинавские страны
Рождественский отдых на море, а именно в Египте, занимает первое место по популярности среди респондентов. На следующих ступенях отдых в Польше и Альпах. Украинцы выбирают горнолыжные курорты в польском Закопане, французском Куршевеле, австрийском Арльберге и итальянских Доломитовых Альпах.
Довольно популярны среди респондентов и путешествия в нордические страны. Украинцев привлекает северное сияние, дом Санты в Лапландии, а также множество рождественских ярмарок и фестивалей. Норвегия и Финляндия — самые частые пункты назначения.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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