Главные туристические тренды будущего: какие путешествия будут популярны — Finance.ua

Главные туристические тренды будущего: какие путешествия будут популярны Сегодня 20:01 — Мир

Главные туристические тренды будущего: какие путешествия будут популярны

Государственное агентство развития туризма выявило ключевые туристические тенденции, которые будут определять будущее развития отрасли туризма. Эти тренды включают широкий спектр аспектов, от постоянства окружающей среды и поддержки местных громад до популярности новых, менее известных направлений и гастрономического туризма.

Туристическая индустрия восстановится от последствий пандемии в начале 2024 года. Об этом идет речь в отчете Всемирной туристической организации ООН. Тем не менее, становится заметно, что вкусы мировых путешественников существенно изменились, передает Государственное агентство развития туризма (ГАРТ).

Отмечается, что Гостуризма выделило основные туристические тренды, которые, по мнению экспертов ВТО ООН, будут формировать будущее отрасли. Рассказываем о тенденциях современных путешественников и новых направлениях среди туристов.

Главные туристические тренды будущего: детали

Государственное агентство развития туризма идентифицировало основные туристические тенденции, которые, по мнению экспертов ВТО ООН, будут формировать будущее отрасли.

Прогнозируемые туристические тенденции будущего предполагают:

• Экологическая устойчивость и всемерное содействие экологическим инициативам. «Постоянство окружающей среды» уже не просто лозунг, но насущная потребность. Современные путешественники предпочитают направления, где акцент делается на сохранении окружающей среды, ответственном использовании ресурсов и поддержке местных сообществ.

• Увеличенная популярность новых туристических направлений. Путешественники постоянно ищут новые, уникальные впечатления, поэтому они все чаще выбирают малоизвестные страны и регионы.

• Развитие внутреннего туризма. Высокая инфляция и рост цен на горючее приводят к увеличенным расходам на транспорт и проживание, поэтому современные туристы чаще предпочитают путешествия по собственной стране. Это позволяет им глубже изучать местную культуру, традиции и кухню.

• Гастрономический туризм. В современном мире местное культурное наследие становится важным магнитом для туристов, в частности, в сфере гастрономии и виноделия. Это позволяет не только продвигать менее известные направления, но и поддерживать местную экономику и сохранять традиции.

• Экологический туризм и посещение заповедных территорий. Туристы все чаще предпочитают спокойный отдых в природных заповедных зонах, наблюдая за местной природой и традиционными культурами, которые преобладают в этих природных объектах.

• Приключенческий туризм. Молодые туристы все больше заинтересованы в зрелищных изданиях, таких как альпинизм, рафтинг и треккинг, дающие незабываемые впечатления. Подчеркивается, что во время своих путешествий туристы обычно наслаждаются тремя главными составляющими: экзотикой, активным отдыхом и природой.

«Война вызвала большое движение тех категорий украинцев, которые при других обстоятельствах никогда бы не посетили уникальные локации центральной и западной Украины, выбрав бы Турцию, Египет или Европу. А оказывается, что наша древняя культура — ​​равная среди равных», — говорит глава ГАРТ.

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