Жилье посуточно: какая стоимость аренды в самых популярных городах для зимнего отдыха — Finance.ua

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Жилье посуточно: какая стоимость аренды в самых популярных городах для зимнего отдыха

Личные финансы
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Жилье посуточно: какая стоимость аренды в самых популярных городах для зимнего отдыха
Жилье посуточно: какая стоимость аренды в самых популярных городах для зимнего отдыха
Аналитики OLX Недвижимости проанализировали цены на посуточную аренду однокомнатного жилья в населенных пунктах, наиболее популярных для семейных поездок. В частности, наиболее посещаемым городом для отдыха зимой стал Львов.
Больше всего откликов на объявления о посуточной аренде от пользователей платформы OLX получил Львов — это более 37 тысяч человек. Поскольку спрос велик, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет 800 гривен.
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Среди других западных областных центров популярны для посуточной аренды:
  • Ивано-Франковск (количество откликов — 8,2 тысячи, медианная цена — 750 гривен);
  • Черновцы (количество откликов — 5 тысяч, медианная цена — 800 гривен);
  • Тернополь (количество откликов — 3,9 тысячи, медианная цена — 700 гривен);
  • Ужгород (количество откликов — 3,3 тысячи, медианная цена — 700 гривен).
Две тысячи откликов на объявление о посуточной аренде получил Трускавец — известный курортный городок на Львовщине. Медианная цена за аренду однокомнатной квартиры составляет 600 гривен.
Одна из самых дорогих медианных цен жилья зафиксирована в Мукачево на Закарпатье — 938 гривен при 1,9 тысячи откликов на объявление. В Коломые Ивано-Франковской области медианная стоимость составляет 675 гривен, а количество откликов пользователей на соответствующие объявления — 735.
Популярны для зимнего отдыха также город Берегово и село Поляна на Закарпатье. Количество откликов и медианная цена в первом составляет 634 и 700 гривен соответственно. В Поляне количество откликов на объявление посуточной аренды составляет — 141, а медианная цена — 900 гривен.
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По материалам:
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