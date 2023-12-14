Цены на аренду жилья с начала года выросли на 15%: где самое дорогое и самое дешевое — Finance.ua

Цены на аренду жилья с начала года выросли на 15%: где самое дорогое и самое дешевое Сегодня 08:02 — Недвижимость

Цены на аренду жилья с начала года выросли на 15%: где самое дорогое и самое дешевое, Фото: freepik.com

Средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в ноябре 2023 года составила 6 585 гривен. С начала года стоимость выросла на 15,5% при общей инфляции в Украине на уровне 4,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Читайте также Как изменились цены на аренду квартир в Украине за последний месяц (инфографика)

На первом месте по стоимости аренды по-прежнему находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,6% до 12 731 гривен.

Львовщина на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 7,9% до 11 848 гривен.

Читайте также Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)

В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8727 гривен. Город остается на третьем месте по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Николаевской (3 501 гривен) областях.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

нередко украинцы, ища жилье в аренду, попадают в ловушки мошенников. К примеру, квартира или дом может сдаваться даже без согласия владельца, принадлежать кому-то другому или быть в ипотеке. Как же обезопасить себя, чтобы не влететь в копеечку — рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ»;

ранее Work.ua вместе с маркетплейсом Dim. Ria исследовали, какую часть заработной платы рядовому украинцу нужно тратить на съем жилья. Оказалось, что самое низкое соотношение аренды и зарплаты мы видим в Херсоне — здесь на съем однокомнатной квартиры приходится 21% средней зарплаты. Наибольшую же долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.