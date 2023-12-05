Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика) — Finance.ua

Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика) Сегодня 08:05 — Личные финансы

Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)

Сейчас в столице чаще всего ищут одно- и двухкомнатные квартиры. При этом за месяц такое жилье подешевело примерно на 1 тысячу гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber

Что с ценами

если в начале ноября однокомнатные квартиры сдавались в аренду в среднем за 14,1 тыс. грн, то сейчас их можно арендовать за 13 тыс. грн;

двухкомнатные квартиры подешевели в аренде с 17,6 тыс. грн до 16,5 тыс.;



трехкомнатные квартиры в конце сентября сдавались за 24 тыс. грн, но сейчас цена упала до 21,3 тыс. грн.



В долларах средняя цена квартир по Киеву снизилась на 14,23%.

Стоимость аренды в разных районах столицы

Самые дешевые средние цены в столице — в Деснянском районе. Здесь снять квартиру будет стоить в среднем 11 тыс. грн.

В Оболонском и Дарницком стоимость составляет 13,5 тыс. грн, в Днепровском — 13,6 тыс., Святошинском — 14,5 тыс. грн, а на Соломенке — 15 тысяч.

При этом самые большие цены на аренду на Печерске, где аренда квартиры составляет около 29,5 тыс. грн. В Шевченковском районе средняя цена составит 29 тыс. грн., на Подоле — 18,7 тыс., в Голосеевском районе — 18 тыс. грн.

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