Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика) — Finance.ua
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Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)

Личные финансы
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Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)
Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)
Сейчас в столице чаще всего ищут одно- и двухкомнатные квартиры. При этом за месяц такое жилье подешевело примерно на 1 тысячу гривен.
Об этом свидетельствуют данные портала M2bomber.

Что с ценами

  • если в начале ноября однокомнатные квартиры сдавались в аренду в среднем за 14,1 тыс. грн, то сейчас их можно арендовать за 13 тыс. грн;
  • двухкомнатные квартиры подешевели в аренде с 17,6 тыс. грн до 16,5 тыс.;
  • трехкомнатные квартиры в конце сентября сдавались за 24 тыс. грн, но сейчас цена упала до 21,3 тыс. грн.
Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)
В долларах средняя цена квартир по Киеву снизилась на 14,23%.
Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)

Стоимость аренды в разных районах столицы

Самые дешевые средние цены в столице — в Деснянском районе. Здесь снять квартиру будет стоить в среднем 11 тыс. грн.
В Оболонском и Дарницком стоимость составляет 13,5 тыс. грн, в Днепровском — 13,6 тыс., Святошинском — 14,5 тыс. грн, а на Соломенке — 15 тысяч.

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Сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве (статистика)
При этом самые большие цены на аренду на Печерске, где аренда квартиры составляет около 29,5 тыс. грн. В Шевченковском районе средняя цена составит 29 тыс. грн., на Подоле — 18,7 тыс., в Голосеевском районе — 18 тыс. грн.
А у вас есть собственное жилье? Расскажите об этом в новом опросе Finance.ua.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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