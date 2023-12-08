Как изменились цены на аренду квартир в Украине за последний месяц (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир в Украине за последний месяц (инфографика) Сегодня 09:04 — Недвижимость

Как изменились цены на аренду квартир в Украине за последний месяц (инфографика)

Аналитики украинского маркетплейса Dim.Ria представили отчет о состоянии рынка недвижимости осенью 2023 года. Эксперты аналитического центра исследовали, как изменилась стоимость аренды на ноябрь 2023 года.

Исследование показывает, что по состоянию на ноябрь 2023 года по сентябрь 2023 года количество объявлений об аренде в Киеве и Киевской области увеличилось на 17%.

Инфографика: Dim. Ria

В Полтавской области предложение выросло на 77%. В несколько раз выросло предложение в Черниговской области. Если сравнивать актуальные данные до ноября 2022 года, количество объявлений уменьшилось почти во всех областях.

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Цены

По состоянию на ноябрь 2023 года цена аренды однокомнатной квартиры в столице 16 502 грн, а в области — 9 361 грн. Стоимость квартиры в Киеве упала на 22% к сентябрю 2023 года. Также в течение осени снизилась цена на однокомнатную квартиру в Закарпатской и Черновицкой областях соответственно на 28% и 48%.

Инфографика: Dim. Ria

В Черновицкой области зафиксирована самая низкая стоимость аренды однокомнатного жилья, если не учитывать прифронтовые территории — 5500 грн.

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе — 8748 грн. В Святошинском и Днепровском районах цена составляет 14 291 грн и 14 751 грн соответственно. Самая высокая цена арендуемого жилья в Печерском районе — 23 396 грн за однокомнатную квартиру.

Инфографика: Dim. Ria

Напомним, ранее Work.ua вместе с маркетплейсом Dim. Ria исследовали , какую часть заработной платы рядовому украинцу нужно тратить на съем жилья.

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Самое низкое соотношение аренды и зарплаты было в Херсоне — там, по крайней мере, на однокомнатную квартиру приходится 21% средней зарплаты. Чуть больше обойдется проживание в Харькове (34%) и Николаеве (35%). Замыкают пятерку доступных городов Сумы и Черновцы (39%). Как видим, среди тыловых городов наиболее доступны Черновцы.

Наибольшую же долю зарплаты за однокомнатную крышу над головой придется выложить в Днепре (71% от средней зарплаты), Виннице (73%), Полтаве (77%), Киеве (78%) и Львове (80%).

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