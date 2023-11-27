Как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году: прогноз риелтора — Finance.ua

Как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году: прогноз риелтора Сегодня 14:02 — Недвижимость

Как изменятся цены на аренду жилья в Украине в 2024 году: прогноз риелтора

Аренда квартир в украинских городах подорожала за последние месяцы и многих интересует вопрос, как будет меняться стоимость арендованного жилья в начале 2024 года. Риэлторы прогнозируют, что очередной скачок цен возможен уже весной.

Так, зимой цены на аренду квартир будут держаться на нынешнем уровне, максимум повышение составит 5%. А уже весной возможен очередной сезонный рост, рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

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На цену аренды в основном влияет спрос. Если жилье сдается за один-два дня, это говорит о том, что он очень активен и цена будет расти, отмечает эксперт. Однако в военное время более важным стал фактор безопасности. Ведь если город страдает от частых атак дронов или ракет, то люди массово начинают уезжать и спрос автоматически падает, а за ним и цены.

«Да, мы слышим о возможных блэкаутах, обстрелах. Но это будет больше влиять на вкусы и выбор арендаторов. Если будет очень трудно, выбирать этажи ниже, чтобы газификация была. То, что мы наблюдали в прошлом году. Сейчас такого спроса нет. Осенью люди арендовали и на 10, 13, 18 этажах», — рассказал Юрий Пита.

Эксперт по недвижимости говорит, что сегодня ситуация на рынке аренды стабильна из-за роста цен. По словам Юрия Питы, зимой спрос меньше, потому что переезжать не так комфортно, так что если вы размышляете над переездом, то именно зимой можно найти выгодные предложения от арендодателей.

Справка Finance.ua:

в Киеве значительно подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев цены выросли сразу на 47,12% - со средних 11 895 грн до 17 500 грн. Таким образом, подорожание составило 5 605 грн;



а за последние три месяца стоимость аренды квартир в Киеве снизилась более чем на 10%. Как изменились цены на аренду в столице — читайте здесь.

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