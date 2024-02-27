Шри-Ланка отменяет визы для россиян, они должны покинуть страну в течение двух недель — Finance.ua
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Шри-Ланка отменяет визы для россиян, они должны покинуть страну в течение двух недель

Мир
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Шри-Ланка отменяет визы для россиян, они должны покинуть страну в течение двух недель
Шри-Ланка отменяет визы для россиян, они должны покинуть страну в течение двух недель
Шри-Ланка отменяет визы для сотен тысяч находящихся в государстве россиян после полномасштабного вторжения россии в Украину. Работники миграционной службы уведомили граждан россии, что им следует покинуть страну в ближайшие две недели с 23 февраля.
Об этом пишет Independent.
В материале отмечено, что за последние два года, после начала полномасштабной агрессии рф против Украины, в Шри-Ланку прибыли более 288 тыс. россиян. Однако не известно, сколько из них продлили свое пребывание в стране, а именно 30-дневную туристическую визу.
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В министерстве туризма страны рассказали, что ведомство получает жалобы на некоторых граждан рф: они ведут незарегистрированный бизнес в южной части Шри-Ланки.
Как отмечено в материале, недавно в стране разгорелся скандал из-за российских предприятий, ведущих политику «только для белых» — это повлекло негативную реакцию в социальных сетях. Среди таких предприятий — бары, рестораны, компании, которые касаются водных видов спорта или предоставляют услуги по аренде транспортных средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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