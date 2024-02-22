Чехия прекратила выдачу виз и ВНЖ гражданам россии и беларуси — Finance.ua

Чехия прекратила выдачу виз и ВНЖ гражданам россии и беларуси Сегодня 11:15

Чехия прекратила выдачу виз и ВНЖ гражданам россии и беларуси

Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам.

Об этом сообщил Премьер-министр Петр Фиала, пишет c сеskenoviny.cz

Читайте также Чехия избавилась от зависимости от российского газа — премьер

Правительство Чехии одобрило продление постановления по предложению Министерства иностранных дел. Однако, по его словам, Кабмин также должен создать условия для деятельности в Чехии оппозиции или студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами россии и беларуси.

Напомним, Чехия после нападения россии на Украину в позапрошлом году решила прекратить выдачу виз гражданам россии, а впоследствии и беларуси, за исключением гуманитарных случаев. До сих пор действовало постановление до 31 марта, теперь МИД предложил новое постановление правительства без конкретного срока упрощения.

«Заявки на получение вида на жительство в Чехии, поданные россиянами или белорусами в посольстве, считаются неприемлемыми. Это означает, что никаких производств по ним нет. С прошлого года запрет также распространяется на граждан российской федерации и белорусов, которые одновременно являются гражданами другого государства», — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

Уровень безработицы в Чехии самый низкий в Европе. По состоянию на ноябрь 2022 г. он составлял 3,3%, в целом в Европе составляет 7%.

Минимальная месячная зарплата в Чехии на декабрь 2022 составляет 16 200 крон (668 евро). С января 2023 г. планируется повышение до 17 300 крон (713 евро).

Средняя зарплата составляет около 30 тыс. крон (1236 евро).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.