Сколько стоит жизнь в Португалии: жилье, питание и досуг — Finance.ua

Сколько стоит жизнь в Португалии: жилье, питание и досуг Сегодня 15:18 — Мир

Сколько стоит жизнь в Португалии: жилье, питание и досуг

Переезд в Португалию станет для вас источником множества положительных впечатлений. Эта страна на побережье океана поражает мягким климатом, живописными пейзажами, радушными людьми и доступными ценами. Дополнительное преимущество в том, что стоимость жизни в Португалии является одной из самых низких среди стран Западной Европы.

Об этом пишет visitukraine.today.

Коммунальные услуги и аренда квартиры в Португалии

Как и в большинстве стран Европы, значительную часть бюджета в Португалии придется потратить на аренду жилья.

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В городах типа Браги, Коимбры или Авейру однокомнатную квартиру можно арендовать за 500−700 евро в месяц, а двухкомнатные — от 650 до 900 евро.

В Лиссабоне цены значительно выше: аренда однокомнатной квартиры стоит 1000−1700 евро в зависимости от района и качества жилья.

Следует помнить, что дешевое жилье часто не имеет отопления, поэтому придется докупать обогреватели. Также не все дома оборудованы лифтами, что может стать неудобством.

Ежемесячные коммунальные платежи в Португалии составляют отдельную статью расходов для жителей. В среднем на коммунальные услуги для квартиры площадью 50−70 квадратных метров тратится 100−150 евро.

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Эта сумма включает в себя электроэнергию, воду, газ и вывоз мусора. Летом расходы могут быть ниже, а зимой — несколько выше из-за необходимости отопления.

Следует учесть, что в эту сумму часто не входит оплата интернета и мобильной связи, которые могут добавить еще 30−50 евро к ежемесячным расходам.

Стоимость питания

В Португалии, в частности в Лиссабоне, по-прежнему работают традиционные рынки, а также представлены крупные европейские сети супермаркетов.

Цены на продукты держатся на среднеевропейском уровне:

хлеб — 1−1,5 евро;

молоко — 0,80−1,20 евро за литр;

десяток яиц — 2−3 евро;

килограмм куриного филе стоит 6−8 евро;

говядины — 10−14 евро;

фрукты и овощи доступные: томаты — 2−3 евро;

яблоки — 1,5−2,5 евро;

картофель — около 1 евро.

Литр оливкового масла стоит 6−8 евро, местные вина — 4−7 евро за бутылку, а рыба — 8−15 евро за килограмм.

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Ужин в ресторане среднего класса для двух человек в Португалии обойдется в 40−60 евро. Эта сумма включает в себя два основных блюда, напитки и, возможно, десерт.

В более изысканных заведениях стоимость может достигать 80−100 евро и больше. Обед в простом кафе с дневным меню (menu do dia) стоит значительно дешевле — 10−15 евро на человека, включая суп, основное блюдо и напиток.

Для семьи из трех человек расходы на продукты составляют 500−700 евро в месяц. Эта сумма может варьироваться в зависимости от места проживания и пищевых привычек. В небольших городах цены обычно ниже, чем в Лиссабоне или Порту.

Стоимость проезда

Общественный транспорт в Португалии хорошо развит. Разовая поездка в Лиссабоне стоит 1,65 евро, месячный проездной — 40 евро.

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В Порту билет обойдется в 1,50 евро, а проездной — в 30−35 евро. В более маленьких городах цена проезда обычно не превышает 1−1,20 евро.

Для путешествий на своем авто требуется «Зеленая карта», которую можно оформить онлайн.

Цены на топливо варьируются: бензин Eurosuper 95 стоит 1,70−1,85 евро/л, дизель — 1,60−1,75 евро/л.

Медицинские услуги

Медицинское обслуживание в стране качественное, государственные больницы хорошо оборудованы.

Национальная система здравоохранения покрывает базовые потребности в здравоохранении, несчастных случаях и болезнях. Обычно медицинская помощь в Португалии бесплатная, однако в некоторых случаях может взиматься определенная плата.

Итак, для комфортной жизни семье из трех человек в небольшом городе понадобится 2500−3000 евро в месяц, в Лиссабоне — от 3500 евро из-за более высоких расходов.

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