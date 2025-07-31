В десять раз больше, чем в Киеве: стоимость аренды жилья на Манхеттене бьет рекорды — Finance.ua
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В десять раз больше, чем в Киеве: стоимость аренды жилья на Манхеттене бьет рекорды

Мир
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В десять раз больше, чем в Киеве: стоимость аренды жилья на Манхеттене бьет рекорды
В десять раз больше, чем в Киеве: стоимость аренды жилья на Манхеттене бьет рекорды, ny.curbed.com
В июне арендная плата на Манхеттене снова достигла рекордного уровня — уже в четвертый раз за последние пять месяцев. Как свидетельствуют данные аналитической компании Miller Samuel Inc. и брокерской фирмы Douglas Elliman, медианная стоимость новых договоров аренды составила $4625. Это на 7,6% больше, чем в июне 2024 года, и на $54 больше, чем в мае.
Об этом сообщает Bloomberg.
Для сравнения: в этот же период, по данным ЛУН, месячная аренда однокомнатных квартир в Киеве в среднем обходилась в $430. Самыми дорогими оказались Шевченковский и Подольский районы столицы, где медиана достигла $593 и $498 в месяц.
В десять раз больше, чем в Киеве: стоимость аренды жилья на Манхеттене бьет рекорды

Почему стоимость аренды на Манхеттене рекордно растет

Аналитики говорят, что лето — традиционный сезон роста цен на аренду, но в этом году давление дополнительно усилил вступивший в силу в июне новый Закон о справедливости расходов на аренду квартир (Fairness in Apartment Rental Expenses (FARE) Act). Согласно ему, арендодателям запрещено взимать с новых арендаторов комиссию за услуги брокеров. Эксперты предупреждали, что эту стоимость владельцы могут компенсировать за счет повышения годовой арендной платы, и эти опасения, вероятно, сбываются.
В десять раз больше, чем в Киеве: стоимость аренды жилья на Манхеттене бьет рекорды
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«Реальность такова: арендодатели не оплачивают брокерскую комиссию, но просто закладывают ее в другие расходы», — пояснил представитель Miller Samuel Джонатан Миллер.
Ситуацию на рынке усложняет и сезонный всплеск спроса: студенты и выпускники активно переезжают в город. В то же время, предложение жилья на Мангеттене уменьшилось на 12% по сравнению с маем, что оставляет еще меньше вариантов для арендаторов.
Цены растут и в других районах города.
  • В Бруклине медианная аренда достигла $3733 (+1% к прошлому году).
  • В северо-западном Квинге — $3600 (+11% к прошлому году), хотя это на $25 меньше, чем в мае.
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На фоне роста стоимости жизни некоторые жители Нью-Йорка надеются на политические изменения. Кандидат на пост мэра Зохран Мамдани, получивший поддержку Демократической партии, обещает заморозить арендную плату для стабилизированного жилья. Впрочем, отраслевые аналитики предостерегают: чрезмерное регулирование может иметь непредсказуемые последствия для рынка.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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