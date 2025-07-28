Как получить кредит на жилье в США: основные требования банков — Finance.ua

Как получить кредит на жилье в США: основные требования банков Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как получить кредит на жилье в США: основные требования банков

Из-за высоких цен на жилье в США все больше американцев пользуются услугами ипотечного кредитования. Этот инструмент доступен и для украинцев, которые переехали жить в Штаты, говорится в статье Finance.ua

Впрочем, получить кредит на жилье в США не так просто: у банков есть достаточно строгие требования к своим заемщикам. Рассказываем, что может потребовать банк, чтобы принять заявку на кредит на жилье.

Основные требования для получения ипотеки в США

1. Кредитная история (Credit Score)

Кредитный рейтинг является ключевым фактором при рассмотрении заявки на ипотеку:

конвенционные кредиты: минимум 620 баллов;

FHA-кредиты: от 580 баллов при взносе 3,5%; от 500 баллов при взносе 10%;

VA и USDA кредиты: официально минимума нет, но обычно требуется 620 баллов.

2. Первоначальный взнос (Down Payment)

Размер первоначального взноса зависит от типа кредита:

конвенционные кредиты: от 3 до 20%;

FHA-кредиты: минимум 3,5%;

VA и USDA кредиты: 0% для квалифицированных заемщиков.

Обратите внимание, что взнос менее 20% обычно требует дополнительного страхования (PMI или MIP).

3. Соотношение долга к доходу (DTI)

Этот показатель определяет, какую часть дохода вы тратите на погашение долгов:

конвенционные кредиты: максимум 43%, иногда до 50% при сильном кредитном профиле;

FHA-кредиты: до 57% с компенсационными факторами;

VA и USDA кредиты: обычно до 41%.

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4. Подтверждение дохода и занятости

Необходимо предоставить:

справки о доходах (W-2, налоговые декларации за два года);

доказательства стабильной занятости или дохода;

для самозанятых лиц — налоговые декларации и финансовые отчеты за два года.

5. Активы и резервы

Некоторые кредиторы могут потребовать наличия:

сбережений для покрытия первоначального взноса и расходов на закрытие сделки;

резервов на 2−6 месяцев платежей по ипотеке.

6. Статус в стране

Получить ипотеку могут как граждане США, так и нерезиденты, хотя для последних условия могут быть менее выгодными, а процентная ставка выше на 1−2%.

Подробнее об актуальных условиях ипотеки в США и советах для украинцев, которые планируют приобрести жилье, читайте в статье по ссылке.

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