Трамп вводит новые пошлины для 69 стран — Finance.ua
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Трамп вводит новые пошлины для 69 стран

Мир
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Трамп вводит новые пошлины для 69 стран
Трамп вводит новые пошлины для 69 стран
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 69 стран, включая Канаду, Бразилию, Индию, Тайвань и Швейцарию. Решение вступает в силу через семь дней.
Об этом пишет Reuters.
Согласно указу, пошлины будут составлять:
  • 35% на многие товары из Канады (ранее было 25%);
  • 50% для Бразилии;
  • 25% для Индии;
  • 20% для Тайваня;
  • 39% для Швейцарии.
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Самые высокие пошлины получили Сирия (41%), Лаос и Бирма (по 40%). Самые низкие — в 10% - введены для Британии и отдельно для ее Фолклендских островов. Тайвань получил 20% пошлины, а импорт из Японии и Южной Кореи будет подлежать 15% тарифа.
Инфографика: Reuters
Инфографика: Reuters
Ставка в 10% будет применяться только в странах с профицитом торгового баланса. Речь идет о государствах, в которые Соединенные Штаты экспортируют больше, чем импортируют. Ставка 15% предусмотрена для стран, с которыми у США торговый дефицит.
Напомним, ранее Трамп объявил о введении 25% пошлин на импортные товары из Индии. Новые тарифы начнут действовать с 1 августа. Решение связано с тем, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, а также многие годы закупала вооружение у россии.
Евросоюз и США 27 июля 2025 года заключили торговое соглашение о единой таможенной ставке в 15% для подавляющего большинства экспорта из Европы.
По материалам:
Finance.ua
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