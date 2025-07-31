Как получить водительское удостоверение в Германии — Finance.ua

Как получить водительское удостоверение в Германии Сегодня 19:23 — Личные финансы

Как получить водительское удостоверение в Германии

Пока у украинцев есть временная защита в Германии, их украинские водительские удостоверения принимаются. Однако далее все зависит от ситуации, сообщает ukrainianingermany . Вот два варианта, с которыми чаще всего сталкиваются на практике.

Сценарий 1. У Вас уже есть украинское удостоверение и хотите его заменить (Umschreibung)

Это самый частый случай — особенно у тех, кто оформляет долгосрочный вид на жительство, например, по работе или учебе.

Важно помнить: если лицо больше не под временной защитой (§ 24 AufenthG), то его украинское водительское удостоверение действует еще 6 месяцев, после чего вождение по нему в Германии станет незаконным. Поэтому следует обменять его на немецкие права. Для этого нужно сдать теоретический и практический экзамены по вождению.

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Актуальные правила можно найти на сайте Федерального ведомства транспорта (KBA) https://www.kba.de/EN/Home/home_node.html

Сценарий 2. Вы хотите получить первое водительское удостоверение в Германии (Ersterwerb)

Если у вас никогда не было водительского удостоверения — процесс полностью стандартный. Для этого нужно:

Записаться в автошколу (Fahrschule) Пройти 14 теоретических занятий (можно в группах или онлайн) Пройти обязательный минимум по вождению (включая ночную, загородную и автобан-поездку) Составить теорию и практику

Некоторые автошколы предлагают занятия на английском — спросите об этом при записи. На экзаменах же допускается официальный перевод экзаменационных вопросов.

Что учитывать при любом сценарии:

адрес регистрации (Meldebescheinigung) — необходим для подачи заявки.

медсправка (Sehtest) и курс первой помощи (Erste Hilfe Kurs) — обязательны даже при обмене.

в крупных городах (Берлин, Гамбург, Мюнхен) очередь на экзамен может длиться 2−4 месяца, особенно летом.

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Курс первой помощи (Erste-Hilfe-Kurs)

Обязательно для всех — и для новичков, и для тех, кто просто хочет обменять удостоверение. Без сертификата о прохождении курса документы не примут.

Курс длится всего один день (6−7 часов).

Стоимость — от 30 до 50 €.

Зачастую курс можно пройти прямо в автошколе (уточняйте при записи).

Проверка зрения (Sehtest)

Один из самых простых шагов — и тоже обязателен.

Тест можно пройти в любой оптике (Fielmann, Apollo, местные салоны).

Занимает буквально 10 минут, результат выдают сразу.

Стоимость от 7 до 10 €.

Если у вас уже есть очки или линзы — возьмите их с собой. Если зрение ниже нормы, на справке будет отметка, что вы обязаны водить только в очках или линзах.

Как подать заявление (Führerscheinstelle)

После того как вы прошли проверку зрения и курс первой помощи, пора идти с документами в местное ведомство по выдаче водительских удостоверений. Там вы официально подаете заявку — и с этого момента начинается бюрократическая часть процесса.

Что нужно взять с собой — в любом случае:

паспорт или Aufenthaltstitel (если вы в статусе временной защиты — подтверждение его наличия),

фотография — для водительского удостоверения (35×45 мм, как на паспорт),

сертификат о прохождении Erste-Hilfe-Kurs (первая помощь),

результат Sehtest (проверка зрения).

Для тех, кто меняет украинское удостоверение (Сценарий 1):

оригинал украинского водительского удостоверения,

присяжный перевод на немецкий язык. Его можно сделать у официального Übersetzer'а, список таких переводчиков обычно находится на сайте вашей Führerscheinstelle или по запросу в угле «vereidigter Übersetzer Führerschein + ваш город».

Для тех, кто получает удостоверение с нуля (Сценарий 2):

стандартный набор документов повыше;

дополнительных справок о предыдущем водительском опыте не нужно — вы просто начинаете как новый водитель.

Процесс обучения и экзаменов

Все зависит от того, есть ли у вас уже водительское удостоверение или вы садитесь за руль впервые. Два пути — и у каждого свои правила и расходы. Вот как это устроено на практике:

Если вы меняете украинское удостоверение (Umschreibung)

Вы уже умеете водить, но, чтобы получить немецкое удостоверение, нужно подтвердить свои знания и навыки. Бонус в том, что учиться «с нуля» не придется, и это реально экономит деньги и время.

Теоретический экзамен:

составляется в экзаменационном центре TÜV или DEKRA по предварительной записи;

экзамен — на компьютере, 30 вопросов. Ошибки оцениваются по баллам. Допустимый максимум — 10 штрафных баллов. Если больше — пересдача;

стоимость — около 23−25 €.

Практический экзамен:

учиться в автошколе не обязательно, но почти все всё равно берут хотя бы несколько занятий, чтобы освоиться с немецкими правилами и стилем;

экзамен — только на немецком, но можно взять переводчика (обычно стоит около 100 €);

сам экзамен длится от 45 до 75 минут, по городу, автобану, иногда проверяют парковку задним ходом;

стоимость — около 120−150 € за саму сдачу, плюс аренда авто школы на время экзамена — еще 80−150 €.

Если вы получаете водительское удостоверение с нуля (Ersterwerb)

Этот путь длиннее и дороже — обязательное обучение и фиксированные часы.

Теория:

обязательно посещение 14 лекций: 12 общих + 2 специфических по категории B;

обычно занятия проходят по вечерам в автошколе, на немецком языке;

сертификат о прохождении дает доступ к теоретическому экзамену.

Практика:

Есть обязательные часы езды: 5 занятий по загородным дорогам; 4 занятия на автобане; 3 занятия в темное время суток;

остальные — тренировочные поездки по городу, их количество зависит от ваших навыков;

в среднем получается от 20 до 40 занятий, и это одна из самых затратных частей.

Расходы: обучение + экзамены могут обойтись от 2 000 до 3 500 € (в зависимости от города, автошколы и подготовки будущего водителя).

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