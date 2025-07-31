Как получить водительское удостоверение в Германии — Finance.ua

Как получить водительское удостоверение в Германии
Пока у украинцев есть временная защита в Германии, их украинские водительские удостоверения принимаются. Однако далее все зависит от ситуации, сообщает ukrainianingermany. Вот два варианта, с которыми чаще всего сталкиваются на практике.
Сценарий 1. У Вас уже есть украинское удостоверение и хотите его заменить (Umschreibung)
Это самый частый случай — особенно у тех, кто оформляет долгосрочный вид на жительство, например, по работе или учебе.
Важно помнить: если лицо больше не под временной защитой (§ 24 AufenthG), то его украинское водительское удостоверение действует еще 6 месяцев, после чего вождение по нему в Германии станет незаконным. Поэтому следует обменять его на немецкие права. Для этого нужно сдать теоретический и практический экзамены по вождению.
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Актуальные правила можно найти на сайте Федерального ведомства транспорта (KBA) https://www.kba.de/EN/Home/home_node.html
Сценарий 2. Вы хотите получить первое водительское удостоверение в Германии (Ersterwerb)
Если у вас никогда не было водительского удостоверения — процесс полностью стандартный. Для этого нужно:
- Записаться в автошколу (Fahrschule)
- Пройти 14 теоретических занятий (можно в группах или онлайн)
- Пройти обязательный минимум по вождению (включая ночную, загородную и автобан-поездку)
- Составить теорию и практику
Некоторые автошколы предлагают занятия на английском — спросите об этом при записи. На экзаменах же допускается официальный перевод экзаменационных вопросов.
Что учитывать при любом сценарии:
- адрес регистрации (Meldebescheinigung) — необходим для подачи заявки.
- медсправка (Sehtest) и курс первой помощи (Erste Hilfe Kurs) — обязательны даже при обмене.
- в крупных городах (Берлин, Гамбург, Мюнхен) очередь на экзамен может длиться 2−4 месяца, особенно летом.
Курс первой помощи (Erste-Hilfe-Kurs)
Обязательно для всех — и для новичков, и для тех, кто просто хочет обменять удостоверение. Без сертификата о прохождении курса документы не примут.
- Курс длится всего один день (6−7 часов).
- Стоимость — от 30 до 50 €.
- Зачастую курс можно пройти прямо в автошколе (уточняйте при записи).
Проверка зрения (Sehtest)
Один из самых простых шагов — и тоже обязателен.
- Тест можно пройти в любой оптике (Fielmann, Apollo, местные салоны).
- Занимает буквально 10 минут, результат выдают сразу.
- Стоимость от 7 до 10 €.
Если у вас уже есть очки или линзы — возьмите их с собой. Если зрение ниже нормы, на справке будет отметка, что вы обязаны водить только в очках или линзах.
Как подать заявление (Führerscheinstelle)
После того как вы прошли проверку зрения и курс первой помощи, пора идти с документами в местное ведомство по выдаче водительских удостоверений. Там вы официально подаете заявку — и с этого момента начинается бюрократическая часть процесса.
Что нужно взять с собой — в любом случае:
- паспорт или Aufenthaltstitel (если вы в статусе временной защиты — подтверждение его наличия),
- фотография — для водительского удостоверения (35×45 мм, как на паспорт),
- сертификат о прохождении Erste-Hilfe-Kurs (первая помощь),
- результат Sehtest (проверка зрения).
Для тех, кто меняет украинское удостоверение (Сценарий 1):
- оригинал украинского водительского удостоверения,
- присяжный перевод на немецкий язык. Его можно сделать у официального Übersetzer'а, список таких переводчиков обычно находится на сайте вашей Führerscheinstelle или по запросу в угле «vereidigter Übersetzer Führerschein + ваш город».
Для тех, кто получает удостоверение с нуля (Сценарий 2):
- стандартный набор документов повыше;
- дополнительных справок о предыдущем водительском опыте не нужно — вы просто начинаете как новый водитель.
Процесс обучения и экзаменов
Все зависит от того, есть ли у вас уже водительское удостоверение или вы садитесь за руль впервые. Два пути — и у каждого свои правила и расходы. Вот как это устроено на практике:
Если вы меняете украинское удостоверение (Umschreibung)
Вы уже умеете водить, но, чтобы получить немецкое удостоверение, нужно подтвердить свои знания и навыки. Бонус в том, что учиться «с нуля» не придется, и это реально экономит деньги и время.
Теоретический экзамен:
- составляется в экзаменационном центре TÜV или DEKRA по предварительной записи;
- экзамен — на компьютере, 30 вопросов. Ошибки оцениваются по баллам. Допустимый максимум — 10 штрафных баллов. Если больше — пересдача;
- стоимость — около 23−25 €.
Практический экзамен:
- учиться в автошколе не обязательно, но почти все всё равно берут хотя бы несколько занятий, чтобы освоиться с немецкими правилами и стилем;
- экзамен — только на немецком, но можно взять переводчика (обычно стоит около 100 €);
- сам экзамен длится от 45 до 75 минут, по городу, автобану, иногда проверяют парковку задним ходом;
- стоимость — около 120−150 € за саму сдачу, плюс аренда авто школы на время экзамена — еще 80−150 €.
Если вы получаете водительское удостоверение с нуля (Ersterwerb)
Этот путь длиннее и дороже — обязательное обучение и фиксированные часы.
Теория:
- обязательно посещение 14 лекций: 12 общих + 2 специфических по категории B;
- обычно занятия проходят по вечерам в автошколе, на немецком языке;
- сертификат о прохождении дает доступ к теоретическому экзамену.
Практика:
- Есть обязательные часы езды: 5 занятий по загородным дорогам; 4 занятия на автобане; 3 занятия в темное время суток;
- остальные — тренировочные поездки по городу, их количество зависит от ваших навыков;
- в среднем получается от 20 до 40 занятий, и это одна из самых затратных частей.
Расходы: обучение + экзамены могут обойтись от 2 000 до 3 500 € (в зависимости от города, автошколы и подготовки будущего водителя).
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