Штрафы за нарушение ПДД в Германии: как начисляют баллы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Штрафы за нарушение ПДД в Германии: как начисляют баллы

Мир
144
Штрафы за нарушение ПДД в Германии: как начисляют баллы
Штрафы за нарушение ПДД в Германии: как начисляют баллы
В Германии существует система, куда поступает вся информация о нарушениях водителей за рулем — от превышения скорости до проезда на красный свет. Рассказываем подробнее, что такое фленсбург и какие штрафы можно получить за несоблюдение правил дорожного движения в Германии.
«Фленсбург» (Fahreignungsregister) — это реестр, где находится центральный реестр всех нарушений ПДД. Каждое серьезное нарушение может попасть в этот реестр и будет сопровождаться баллами. Эта система касается всех водителей в Германии — неважно, немец или иностранец.
Как сообщает портал Ukrainians in Germany, если таких баллов наберется слишком много — у нарушителя могут отобрать водительское удостоверение.
Основное отличие немецкой системы заключается в том, что она более строгая: если во многих других европейских странах нарушения правил дорожного движения заканчиваются штрафами — заплатили и забыли — то здесь за нарушение водителя заставят и заплатить штраф, и начислят ему штрафные баллы.

Как начисляются штрафные баллы за нарушение ПДД в Германии

Система баллов в Германии устроена по принципу: чем серьезнее проступок, тем больше последствий:
  • 1 балл — если ДТП не повлекло за собой серьезную угрозу (например, водитель немного превысил скорость или отвлекся на телефон);
  • 2 балла — если поведение водителя на дороге представляло серьезную опасность. Например, вы грубо не соблюдали дистанцию или проскочили на красный;
  • 3 балла — это уже очень серьезно: ДТП с пострадавшими, пьяное вождение, бегство с места аварии. Такие случаи почти всегда ведут к уголовной ответственности и потере водительских прав.
Однако не каждое мелкое нарушение попадает во «Фленсбург». Чтобы водителю засчитали штрафной балл, штраф должен составлять не менее 60 евро.

Примеры нарушений, за которые начисляются баллы

Штрафы в Германии за превышение скорости:
  • от 16 км/ч в городе — 1 балл,
  • от 31 км/ч — уже 2 балла и возможный запрет на вождение.
Проезд на красный свет — 1 или 2 балла в зависимости от того, были ли пешеходы, ДТП или просто пустая дорога.
Использование телефона за рулем — 1 балл (и почти всегда).
Читайте также
Нарушение дистанции на скорости — 1−2 балла в зависимости от условий.
Нахождение в состоянии опьянения за рулем:
  • от 0,5 промилле — штраф и 1 балл,
  • если больше или при ДТП — 2 или 3 балла и временное лишение прав.
Если водитель покинул место ДТП — 2 или 3 балла, даже если никто не пострадал.
К слову, если у вас водительское удостоверение из страны вне ЕС, например из Украины, то в Германии оно может перестать действовать, если вы набрали слишком много штрафных баллов. Тогда ездить с такими правами уже нельзя — это серьезное нарушение.

Как сгорают или списываются баллы

Автоматическое списание

Если больше не нарушаете, система баллы удаляет через такой промежуток времени:
  • 1 пункт — через 2,5 года;
  • 2 пункта — через 5 лет;
  • 3 пункта — через 10 лет.
Срок считается с момента, когда решение о штрафе стало официальным и окончательным.

Семинары по вождению (Fahreignungsseminare)

Если баллов не больше пяти, можно добровольно пройти специальный семинар по вождению (Fahreignungsseminar) и списать один балл.
Но есть нюанс: сделать это можно раз в 5 лет. Стоимость таких курсов — в среднем от 200 до 400 евро.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems