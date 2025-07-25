Штрафы за нарушение ПДД в Германии: как начисляют баллы — Finance.ua

Штрафы за нарушение ПДД в Германии: как начисляют баллы
В Германии существует система, куда поступает вся информация о нарушениях водителей за рулем — от превышения скорости до проезда на красный свет. Рассказываем подробнее, что такое фленсбург и какие штрафы можно получить за несоблюдение правил дорожного движения в Германии.
«Фленсбург» (Fahreignungsregister) — это реестр, где находится центральный реестр всех нарушений ПДД. Каждое серьезное нарушение может попасть в этот реестр и будет сопровождаться баллами. Эта система касается всех водителей в Германии — неважно, немец или иностранец.
Как сообщает портал Ukrainians in Germany, если таких баллов наберется слишком много — у нарушителя могут отобрать водительское удостоверение.
Основное отличие немецкой системы заключается в том, что она более строгая: если во многих других европейских странах нарушения правил дорожного движения заканчиваются штрафами — заплатили и забыли — то здесь за нарушение водителя заставят и заплатить штраф, и начислят ему штрафные баллы.
Как начисляются штрафные баллы за нарушение ПДД в Германии
Система баллов в Германии устроена по принципу: чем серьезнее проступок, тем больше последствий:
- 1 балл — если ДТП не повлекло за собой серьезную угрозу (например, водитель немного превысил скорость или отвлекся на телефон);
- 2 балла — если поведение водителя на дороге представляло серьезную опасность. Например, вы грубо не соблюдали дистанцию или проскочили на красный;
- 3 балла — это уже очень серьезно: ДТП с пострадавшими, пьяное вождение, бегство с места аварии. Такие случаи почти всегда ведут к уголовной ответственности и потере водительских прав.
Однако не каждое мелкое нарушение попадает во «Фленсбург». Чтобы водителю засчитали штрафной балл, штраф должен составлять не менее 60 евро.
Примеры нарушений, за которые начисляются баллы
Штрафы в Германии за превышение скорости:
- от 16 км/ч в городе — 1 балл,
- от 31 км/ч — уже 2 балла и возможный запрет на вождение.
Проезд на красный свет — 1 или 2 балла в зависимости от того, были ли пешеходы, ДТП или просто пустая дорога.
Использование телефона за рулем — 1 балл (и почти всегда).
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Нарушение дистанции на скорости — 1−2 балла в зависимости от условий.
Нахождение в состоянии опьянения за рулем:
- от 0,5 промилле — штраф и 1 балл,
- если больше или при ДТП — 2 или 3 балла и временное лишение прав.
Если водитель покинул место ДТП — 2 или 3 балла, даже если никто не пострадал.
К слову, если у вас водительское удостоверение из страны вне ЕС, например из Украины, то в Германии оно может перестать действовать, если вы набрали слишком много штрафных баллов. Тогда ездить с такими правами уже нельзя — это серьезное нарушение.
Как сгорают или списываются баллы
Автоматическое списание
Если больше не нарушаете, система баллы удаляет через такой промежуток времени:
- 1 пункт — через 2,5 года;
- 2 пункта — через 5 лет;
- 3 пункта — через 10 лет.
Срок считается с момента, когда решение о штрафе стало официальным и окончательным.
Семинары по вождению (Fahreignungsseminare)
Если баллов не больше пяти, можно добровольно пройти специальный семинар по вождению (Fahreignungsseminar) и списать один балл.
Но есть нюанс: сделать это можно раз в 5 лет. Стоимость таких курсов — в среднем от 200 до 400 евро.
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