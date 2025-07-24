Как украинцам получить гражданство в Германии — Finance.ua
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Как украинцам получить гражданство в Германии

Личные финансы
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Как украинцам получить гражданство в Германии
Как украинцам получить гражданство в Германии
В 2024—2025 годах Германия существенно упростила путь к гражданству. Но в то же время выдвинула новые моральные, языковые и политические требования. Рассказываем, как украинцы могут получить гражданство в Германии.

Способы приобретения гражданства и что предусматривает новый закон

Как говорится в статье Finance.ua, изменения в немецком законодательстве упростили получение немецкого гражданства иностранцами. В целом разрешается возможность сохранения паспорта другого государства. Также упростились условия приобретения гражданства по натурализации.
  • По рождению
Дети автоматически приобретают местное гражданство, если появились на свет в Германии, а по крайней мере, один из родителей проживает на территории ФРГ легально не менее пяти лет и имеет разрешение на постоянное пребывание.
  • По натурализации
Второй распространенный способ для иностранцев — стать гражданином Германии через натурализацию. Для этого нужно выполнить ряд требований:
— жить в государстве на законных основаниях минимум пять лет (ранее было восемь);
 — легальный стабильный заработок;
 — языковой сертификат уровня C1, полученный в Германии;
 — волонтерство в немецких общественных организациях;
 — выдающиеся профессиональные достижения;
 — активная демонстрация стремления к интеграции.
До недавнего времени беженцы могли податься на гражданство через три года постоянного проживания при наличии существенных образовательных или профессиональных достижений. Но немецкое правительство отменило ускоренную процедуру в мае 2025 года, чтобы лишить неверных стимулов для нелегальной миграции.
  • Через брак
Иностранцам разрешается подать заявку через три года после вступления в брак при условии совместного проживания в Германии в течение двух лет. Также право получения гражданства имеют лица этнического немецкого происхождения и люди, потерявшие гражданство из-за политических обстоятельств.

Как получить гражданство Германии украинцу

Специалисты по миграционному праву отметили, что многим украинским беженцам новый закон о гражданстве не принесет пользы, если они не сменят свой статус. То есть имеется в виду основание пребывания человека в стране, согласно немецкому миграционному законодательству.
Дело в том, что большинство украинцев находятся в стране по параграфу 24 миграционного закона (§ 24 AufenthG), который предоставляет им право на временную защиту и гуманитарную помощь, но не предусматривает натурализации.
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Поэтому, если украинцы, которые находятся в Германии из-за военных действий в Украине, захотят получить немецкое гражданство, им необходимо будет получить другой статус. К примеру, статус квалифицированного специалиста или разрешение на постоянное проживание. Но последнее требует не менее 5 лет проживания в Германии.
Украинцам, желающим получить немецкое гражданство, желательно получить здесь образование, получить Blue Card (особый вид на жительство для лиц, которые намерены работать в Германии как квалифицированные специалисты. — Ред.) и иметь вид на постоянное проживание.

Кто не может получить гражданство Германии

  • Получить гражданство Германии не смогут лица, поддерживающие расизм, антисемитизм и другие дискриминационные, человеконенавистнические взгляды, попирающие человеческое достоинство. Наличие этих факторов тщательно проверяется.
  • Не предоставляется немецкий паспорт и лицам, демонстрирующим непризнание равноправия мужчин и женщин, а также имеющих многоженство.
  • От претендентов на немецкий паспорт ожидают признания и памяти об особой ответственности Германии за преступления национал-социализма.
Гражданство ФРГ может быть отозвано в течение 10 лет после натурализации в случае, если претендент в процессе получения паспорта предоставил ложную информацию или позволил себе антисемитские действия (заявления) уже после получения документа.

Какие документы необходимы для приобретения гражданства

Процесс обретения гражданства в Германии осуществляется через Управление гражданства (Einbürgerungsbehörde, или Einbürgerungsamt). В каждой федеральной земле существует свое учреждение по решению вопросов гражданства.
Украинцам следует обратиться в окружное управление (Bezirksamt), городскую администрацию (Stadtverwaltung) или ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde), чтобы получить информацию и консультации.
Рекомендуется также посетить миграционный консультационный центр или молодежную миграционную службу в вашем городе.
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После нахождения соответствующего ведомства следует получить у них специальную заявочную форму (часто такая форма доступна на официальном вебсайте учреждения. — Ред.).
Содержание заявочной формы, содержащей перечень вопросов, может отличаться в зависимости от каждого ведомства, однако общие вопросы выглядят примерно так:
  • личные данные заявителя на получение гражданства с актуальным адресом и семейным положением;
  • личные данные детей и их опекунов;
  • информация о родителях заявителя;
  • детали места жительства с момента рождения до приезда в Германию;
  • сведения об образовании, профессии и трудовом опыте;
  • данные об осуждении и нарушении законов;
  • информация о доходах и их источниках (банковские данные, право на доходы и прочее);
  • обоснование желания обрести гражданство Германии;
  • доказательства достаточного уровня владения немецким языком;
  • прохождение теста на знание немецкой Конституции и принципов демократии.
Кроме того, необходимо будет предоставить следующие документы:
  • паспорт и разрешение на пребывание в Германии;
  • свидетельство о рождении (собственно, детей и родителей, а также свидетельство о браке родителей);
  • свидетельство о браке заявителя (при наличии, что подтверждает смену фамилии);
  • сертификат о владении немецким языком (уровень сертификации и способы улучшения владения языком описаны в нашей статье);
  • трудовой контракт с работодателем;
  • автобиография (для заявителей старше 16 лет);
  • фотографии формата 3,5×4,5 см;
  • результаты теста на знание законов и гражданской истории.

Подробнее о гражданстве в Германии, Польше и Чехии читайте в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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