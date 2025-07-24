Как украинцам получить гражданство в Германии — Finance.ua

Как украинцам получить гражданство в Германии
В 2024—2025 годах Германия существенно упростила путь к гражданству. Но в то же время выдвинула новые моральные, языковые и политические требования. Рассказываем, как украинцы могут получить гражданство в Германии.
Способы приобретения гражданства и что предусматривает новый закон
Как говорится в статье Finance.ua, изменения в немецком законодательстве упростили получение немецкого гражданства иностранцами. В целом разрешается возможность сохранения паспорта другого государства. Также упростились условия приобретения гражданства по натурализации.
- По рождению
Дети автоматически приобретают местное гражданство, если появились на свет в Германии, а по крайней мере, один из родителей проживает на территории ФРГ легально не менее пяти лет и имеет разрешение на постоянное пребывание.
- По натурализации
Второй распространенный способ для иностранцев — стать гражданином Германии через натурализацию. Для этого нужно выполнить ряд требований:
— жить в государстве на законных основаниях минимум пять лет (ранее было восемь);
— легальный стабильный заработок;
— языковой сертификат уровня C1, полученный в Германии;
— волонтерство в немецких общественных организациях;
— выдающиеся профессиональные достижения;
— активная демонстрация стремления к интеграции.
— легальный стабильный заработок;
— языковой сертификат уровня C1, полученный в Германии;
— волонтерство в немецких общественных организациях;
— выдающиеся профессиональные достижения;
— активная демонстрация стремления к интеграции.
До недавнего времени беженцы могли податься на гражданство через три года постоянного проживания при наличии существенных образовательных или профессиональных достижений. Но немецкое правительство отменило ускоренную процедуру в мае 2025 года, чтобы лишить неверных стимулов для нелегальной миграции.
- Через брак
Иностранцам разрешается подать заявку через три года после вступления в брак при условии совместного проживания в Германии в течение двух лет. Также право получения гражданства имеют лица этнического немецкого происхождения и люди, потерявшие гражданство из-за политических обстоятельств.
Как получить гражданство Германии украинцу
Специалисты по миграционному праву отметили, что многим украинским беженцам новый закон о гражданстве не принесет пользы, если они не сменят свой статус. То есть имеется в виду основание пребывания человека в стране, согласно немецкому миграционному законодательству.
Дело в том, что большинство украинцев находятся в стране по параграфу 24 миграционного закона (§ 24 AufenthG), который предоставляет им право на временную защиту и гуманитарную помощь, но не предусматривает натурализации.
Поэтому, если украинцы, которые находятся в Германии из-за военных действий в Украине, захотят получить немецкое гражданство, им необходимо будет получить другой статус. К примеру, статус квалифицированного специалиста или разрешение на постоянное проживание. Но последнее требует не менее 5 лет проживания в Германии.
Украинцам, желающим получить немецкое гражданство, желательно получить здесь образование, получить Blue Card (особый вид на жительство для лиц, которые намерены работать в Германии как квалифицированные специалисты. — Ред.) и иметь вид на постоянное проживание.
Кто не может получить гражданство Германии
- Получить гражданство Германии не смогут лица, поддерживающие расизм, антисемитизм и другие дискриминационные, человеконенавистнические взгляды, попирающие человеческое достоинство. Наличие этих факторов тщательно проверяется.
- Не предоставляется немецкий паспорт и лицам, демонстрирующим непризнание равноправия мужчин и женщин, а также имеющих многоженство.
- От претендентов на немецкий паспорт ожидают признания и памяти об особой ответственности Германии за преступления национал-социализма.
Гражданство ФРГ может быть отозвано в течение 10 лет после натурализации в случае, если претендент в процессе получения паспорта предоставил ложную информацию или позволил себе антисемитские действия (заявления) уже после получения документа.
Какие документы необходимы для приобретения гражданства
Процесс обретения гражданства в Германии осуществляется через Управление гражданства (Einbürgerungsbehörde, или Einbürgerungsamt). В каждой федеральной земле существует свое учреждение по решению вопросов гражданства.
Украинцам следует обратиться в окружное управление (Bezirksamt), городскую администрацию (Stadtverwaltung) или ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde), чтобы получить информацию и консультации.
Рекомендуется также посетить миграционный консультационный центр или молодежную миграционную службу в вашем городе.
После нахождения соответствующего ведомства следует получить у них специальную заявочную форму (часто такая форма доступна на официальном вебсайте учреждения. — Ред.).
Содержание заявочной формы, содержащей перечень вопросов, может отличаться в зависимости от каждого ведомства, однако общие вопросы выглядят примерно так:
- личные данные заявителя на получение гражданства с актуальным адресом и семейным положением;
- личные данные детей и их опекунов;
- информация о родителях заявителя;
- детали места жительства с момента рождения до приезда в Германию;
- сведения об образовании, профессии и трудовом опыте;
- данные об осуждении и нарушении законов;
- информация о доходах и их источниках (банковские данные, право на доходы и прочее);
- обоснование желания обрести гражданство Германии;
- доказательства достаточного уровня владения немецким языком;
- прохождение теста на знание немецкой Конституции и принципов демократии.
Кроме того, необходимо будет предоставить следующие документы:
- паспорт и разрешение на пребывание в Германии;
- свидетельство о рождении (собственно, детей и родителей, а также свидетельство о браке родителей);
- свидетельство о браке заявителя (при наличии, что подтверждает смену фамилии);
- сертификат о владении немецким языком (уровень сертификации и способы улучшения владения языком описаны в нашей статье);
- трудовой контракт с работодателем;
- автобиография (для заявителей старше 16 лет);
- фотографии формата 3,5×4,5 см;
- результаты теста на знание законов и гражданской истории.
Подробнее о гражданстве в Германии, Польше и Чехии читайте в статье по ссылке.
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