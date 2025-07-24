Как украинцам получить гражданство в Германии — Finance.ua

Как украинцам получить гражданство в Германии 24.07.2025, 19:02 — Личные финансы

Как украинцам получить гражданство в Германии

В 2024—2025 годах Германия существенно упростила путь к гражданству. Но в то же время выдвинула новые моральные, языковые и политические требования. Рассказываем, как украинцы могут получить гражданство в Германии.

Способы приобретения гражданства и что предусматривает новый закон

Как говорится в статье Finance.ua , изменения в немецком законодательстве упростили получение немецкого гражданства иностранцами. В целом разрешается возможность сохранения паспорта другого государства. Также упростились условия приобретения гражданства по натурализации.

По рождению

Дети автоматически приобретают местное гражданство, если появились на свет в Германии, а по крайней мере, один из родителей проживает на территории ФРГ легально не менее пяти лет и имеет разрешение на постоянное пребывание.

По натурализации

Второй распространенный способ для иностранцев — стать гражданином Германии через натурализацию. Для этого нужно выполнить ряд требований:

— жить в государстве на законных основаниях минимум пять лет (ранее было восемь);

— легальный стабильный заработок;

— языковой сертификат уровня C1, полученный в Германии;

— волонтерство в немецких общественных организациях;

— выдающиеся профессиональные достижения;

— активная демонстрация стремления к интеграции.

До недавнего времени беженцы могли податься на гражданство через три года постоянного проживания при наличии существенных образовательных или профессиональных достижений. Но немецкое правительство отменило ускоренную процедуру в мае 2025 года, чтобы лишить неверных стимулов для нелегальной миграции.

Через брак

Иностранцам разрешается подать заявку через три года после вступления в брак при условии совместного проживания в Германии в течение двух лет. Также право получения гражданства имеют лица этнического немецкого происхождения и люди, потерявшие гражданство из-за политических обстоятельств.

Как получить гражданство Германии украинцу

Специалисты по миграционному праву отметили, что многим украинским беженцам новый закон о гражданстве не принесет пользы, если они не сменят свой статус. То есть имеется в виду основание пребывания человека в стране, согласно немецкому миграционному законодательству.

Дело в том, что большинство украинцев находятся в стране по параграфу 24 миграционного закона ( § 24 AufenthG ), который предоставляет им право на временную защиту и гуманитарную помощь, но не предусматривает натурализации.

Читайте также В Германии планируют ужесточить условия соцвыплат для безработных: что следует знать

Поэтому, если украинцы, которые находятся в Германии из-за военных действий в Украине, захотят получить немецкое гражданство, им необходимо будет получить другой статус. К примеру, статус квалифицированного специалиста или разрешение на постоянное проживание. Но последнее требует не менее 5 лет проживания в Германии.

Украинцам, желающим получить немецкое гражданство, желательно получить здесь образование, получить Blue Card (особый вид на жительство для лиц, которые намерены работать в Германии как квалифицированные специалисты. — Ред.) и иметь вид на постоянное проживание.

Кто не может получить гражданство Германии

Получить гражданство Германии не смогут лица, поддерживающие расизм, антисемитизм и другие дискриминационные, человеконенавистнические взгляды, попирающие человеческое достоинство. Наличие этих факторов тщательно проверяется.

Не предоставляется немецкий паспорт и лицам, демонстрирующим непризнание равноправия мужчин и женщин, а также имеющих многоженство.

От претендентов на немецкий паспорт ожидают признания и памяти об особой ответственности Германии за преступления национал-социализма.

Гражданство ФРГ может быть отозвано в течение 10 лет после натурализации в случае, если претендент в процессе получения паспорта предоставил ложную информацию или позволил себе антисемитские действия (заявления) уже после получения документа.

Какие документы необходимы для приобретения гражданства

Процесс обретения гражданства в Германии осуществляется через Управление гражданства (Einbürgerungsbehörde, или Einbürgerungsamt). В каждой федеральной земле существует свое учреждение по решению вопросов гражданства.

Украинцам следует обратиться в окружное управление (Bezirksamt), городскую администрацию (Stadtverwaltung) или ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde), чтобы получить информацию и консультации.

Рекомендуется также посетить миграционный консультационный центр или молодежную миграционную службу в вашем городе.

После нахождения соответствующего ведомства следует получить у них специальную заявочную форму (часто такая форма доступна на официальном вебсайте учреждения. — Ред.).

Содержание заявочной формы, содержащей перечень вопросов, может отличаться в зависимости от каждого ведомства, однако общие вопросы выглядят примерно так:

личные данные заявителя на получение гражданства с актуальным адресом и семейным положением;

личные данные детей и их опекунов;

информация о родителях заявителя;

детали места жительства с момента рождения до приезда в Германию;

сведения об образовании, профессии и трудовом опыте;

данные об осуждении и нарушении законов;

информация о доходах и их источниках (банковские данные, право на доходы и прочее);

обоснование желания обрести гражданство Германии;

доказательства достаточного уровня владения немецким языком;

прохождение теста на знание немецкой Конституции и принципов демократии.

Кроме того, необходимо будет предоставить следующие документы:

паспорт и разрешение на пребывание в Германии;

свидетельство о рождении (собственно, детей и родителей, а также свидетельство о браке родителей);

свидетельство о браке заявителя (при наличии, что подтверждает смену фамилии);

сертификат о владении немецким языком (уровень сертификации и способы улучшения владения языком описаны в нашей статье);

трудовой контракт с работодателем;

автобиография (для заявителей старше 16 лет);

фотографии формата 3,5×4,5 см;

результаты теста на знание законов и гражданской истории.

Подробнее о гражданстве в Германии, Польше и Чехии читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.