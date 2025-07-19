В Германии планируют ужесточить условия соцвыплат для безработных: что следует знать — Finance.ua
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В Германии планируют ужесточить условия соцвыплат для безработных: что следует знать

Мир
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В Германии планируют ужесточить условия соцвыплат для безработных: что следует знать
В Германии планируют ужесточить условия соцвыплат для безработных: что следует знать
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство страны планирует ужесточить правила получения соцвыплат безработными.
Об этом сообщает DW.

Какие ограничения могут появиться

В частности, это касается помощи Bürgergeld, которая предназначена для тех, кто в поиске работы, людей с низкими доходами и беженцев, включая украинцев.

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Возможно также усиление контроля над расходами на жилье. К примеру, могут определить лимиты на арендную плату и проверять размер жилой площади.

Цель усиления мер

С 2026 года в рамках реформы планируется выплачивать базовый доход. Как отмечает канцлер, это поможет сэкономить более одного или двух миллиардов евро.
По словам Мерца, помощь продолжат получать те, кто в ней нуждается. Однако канцлер заявил, что «люди, которые могут работать, должны работать».
Напомним, украинцам, обратившимся в Германии за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем прибывшим ранее. Вместо 563 евро на человека, как и безработным немцам, новоприбывшим украинцам будут платить 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.
По материалам:
Європейська правда
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