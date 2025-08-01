В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото) — Finance.ua
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В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото)

Мир
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В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото)
В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото)
В Барселоне за 10 дней построили девятиэтажное здание. Об этом пишут СМИ Испании.
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Так, в районе Ла-Бордета за рекордные 10 дней появился девятиэтажный дом на 40 квартир. Его собрали из уже готовых модулей, как конструктор LEGO.
Блоки прибыли почти полностью укомплектованными: с террасами, кухнями, ванными, окнами, электричеством.
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В доме также есть общие пространства, прачечная, велопарковка и столовая.
Как пишут эксперты, модульное строительство считается будущим отрасли — меньше шума, меньше отходов и значительно более быстрое возведение.
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Ранее писали, что данными Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали Каталонию.
  • далее следуют Мадрид (20,3%),
  • Валенсия (12,6%),
  • Андалусия (12,4%).
За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов.

Туристическое страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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