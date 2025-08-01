В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото) — Finance.ua

В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото) Сегодня 18:00 — Мир

В Барселоне за 10 дней построили 9-этажный дом: как это возможно (фото)

В Барселоне за 10 дней построили девятиэтажное здание. Об этом пишут СМИ Испании.

Читайте также Цены на отели в Испании выросли на 50%

Так, в районе Ла-Бордета за рекордные 10 дней появился девятиэтажный дом на 40 квартир. Его собрали из уже готовых модулей, как конструктор LEGO.

Блоки прибыли почти полностью укомплектованными: с террасами, кухнями, ванными, окнами, электричеством.

Читайте также Где чаще всего поселяются трудовые мигранты в Испании

В доме также есть общие пространства, прачечная, велопарковка и столовая.

Как пишут эксперты, модульное строительство считается будущим отрасли — меньше шума, меньше отходов и значительно более быстрое возведение.

Каталонию. Ранее писали , что данными Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали

далее следуют Мадрид (20,3%),

Валенсия (12,6%),

Андалусия (12,4%).

За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.