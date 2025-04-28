Где чаще всего поселяются трудовые мигранты в Испании — Finance.ua

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Где чаще всего поселяются трудовые мигранты в Испании

Личные финансы
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Где чаще всего поселяются трудовые мигранты в Испании
Где чаще всего поселяются трудовые мигранты в Испании
По данным Министерства инклюзивности, социального обеспечения и миграции Испании, 24% всех иностранцев, прибывших в Испанию на заработки, избрали Каталонию.
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  • далее следуют Мадрид (20,3%),
  • Валенсия (12,6%),
  • Андалуссия (12,4%).
За последние десять лет Испания приняла 1,3 миллиона трудовых мигрантов.
70% из них смогли начать новую жизнь в этих четырех регионах, где больше всего рабочих мест.
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Напомним, с 3 апреля 2025 года для сдачи квартиры в туристическую аренду в Испании необходимо получить разрешение от соседей. Об этом пишут СМИ Испании.
Основные изменения в законе:
  • Теперь нужно получить согласие троих-пятых соседей для легальной аренды.
  • Если разрешение не получено, деятельность будет запрещена.
  • В случае нарушения любой житель может потребовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.
Контроль туристической аренды: соседи могут не только разрешать, но и ограничивать или запрещать такую ​​деятельность. Дополнительные расходы: за согласие на аренду можно установить дополнительный взнос на содержание дома, но не более 20%.
При этом рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения.
Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что цены на аренду не перестают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной.

Туристическое страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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