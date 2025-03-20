Окупасам в Испании будут отключать свет и воду — Finance.ua

Окупасам в Испании будут отключать свет и воду
Суды в Барселоне в Испании разрешили отключать окупасам воду и свет.
Около 60 судей из Audiencia de Barcelona заявили о законности отключения водоснабжения, электричества и газа в оккупированных помещениях.
Ранее такой шаг мог трактоваться как преступление, связанное с принуждением. Кроме того, теперь нельзя закрывать дела о захвате помещений без предварительного установления личности захватчиков. То есть полиции сначала придется провести расследование.
Напомним, в Барселоне проблема незаконного захвата жилья или окупасов является наиболее распространенной в Испании, где в 2023 году было зарегистрировано 4610 таких случаев.
Ранее писали, что Испания усиливает борьбу с окупасами. Принят закон о быстром выселении.
Так, конгресс Испании поддержал новый законопроект, упрощающий процедуру выселения незаконных поселенцев, известных как окупас.
Где больше всего окупасов
После Барселоны самые высокие показатели в Мадриде (1516 случаев) и Валенсии (828 случаев).
Справка Finance.ua:
- Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей.
- Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости. По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья.
- За 2022 год количество «оккупированного» жилья снизилось по сравнению с 2021 годом. Министерство внутренних дел Испании сообщало, что в прошлом году было зарегистрировано 16 725 жалоб на «окупасов», то есть ежедневно поступало почти 46 жалоб.
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