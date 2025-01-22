Туризм принес за год около 3 млрд в бюджет Украины: недополучает в разы больше — Finance.ua
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Туризм принес за год около 3 млрд в бюджет Украины: недополучает в разы больше

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Туризм принес за год около 3 млрд в бюджет Украины: недополучает в разы больше
Туризм принес за год около 3 млрд в бюджет Украины: недополучает в разы больше
Туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2 938 млн грн в 2024 году. При этом недополучает она в десять раз больше налогов.
Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив на итоговой пресс-конференции.
«Мы видим, что, несмотря на войну, отсутствие финансирования, критически малое количество людей, туризм сегодня приносит около 3 миллиардов гривен в бюджет нашей страны. Но мы понимаем, что опять же по тем расчетам, которые делала, например, Славская община, то недополучает она примерно в 10 раз налогов. То есть где-то одну десятую субъекты платят налоги», — сказала Олеськив.
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По ее словам, расчет был произведен на данных туристического сбора при минимальной 30% загруженности объектов, в которых людям предоставляется место для ночлега. Она объяснила, что эта отметка является пределом безубыточности. Ниже 30% заведению размещения следует закрываться. Однако даже при минимальных 30% загруженности средств размещения, например, в Славской общине, поступления от туристического сбора могли бы быть в десять раз больше.
«Мы понимаем, что реальная цифра после принятия закона о туризме и обеспечения прозрачности этого рынка, в частности, подачи статистики по проживанию туристов, эти налоги могут быть увеличены в десять раз, и рынок тоже сможет расти», — добавила глава Госагентства развития туризма.
Ранее в ГАРТ отмечали, что общий рост туристического сбора был отмечен почти во всех регионах страны, даже с учетом катастрофического падения в четырех областях, наиболее страдающих от российской войны — Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской.
По материалам:
Укрінформ
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