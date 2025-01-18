ТОП-3 самых дешевых туристических направлений по системе «все включено» в 2025 году — Finance.ua

ТОП-3 самых дешевых туристических направлений по системе «все включено» в 2025 году Сегодня 18:14 — Мир

ТОП-3 самых дешевых туристических направлений по системе «все включено» в 2025 году

Если отель предлагает систему обслуживания «все включено», то туристы сразу понимают, что стоимость проживания будет недешевой. Особенно если комплекс расположен на популярном курорте. Однако существуют относительно дешевые варианты, которые подойдут отдыхающим с ограниченным бюджетом.

Специалисты сайта Travel Supermarket провели исследование и выяснили, какие туристические направления самые дешевые в 2025 году.

Дешевый отдых по системе «все включено»

Эксперты проанализировали цены в разных странах мира на семидневные путевки с вылетом в летний период. Оптимальных вариантов, где предлагают обслуживание по системе «все включено», оказалось немало. Так что украинцы могут обратить внимание на эти курортные городки, если хотят сэкономить.

Турция

Фото: Tripadvisor

На первом месте разместилась Турция, что удивительно, учитывая регулярные жалобы туристов на удорожание товаров и услуг в 2024 году. учли предложения с наилучшим соотношением цены и качества. Но поехать на отдых в Аланию, например, можно за 724 доллара на одного. С одной стороны это недешево, с другой — в рейтинге учли предложения с наилучшим соотношением цены и качества. Конечно, есть более финансово выгодные варианты, однако обслуживание может подкачать.

Тунис

Фото: Tripadvisor

Второе место занял Тунис, расположенный в Северной Африке. Стоимость семидневного пребывания в Хаммамете (популярнейший местный курорт) начинается от 732 долларов. Город раскинулся на побережье Средиземного моря, недалеко от развалин древнего Карфагена. Туристам рекомендуют избегать отдыха в августе, потому что цены традиционно поднимаются.

Марокко

Фото: Tripadvisor

И снова Северная Африка. По сравнению с Европой летняя поездка на другой континент обойдется дешевле. В частности, в Марракеше можно провести семидневный отдых по системе «все включено», заплатив от 756 долларов. Вместо этого туристы получат пребывание в роскошном оазисе, который не захотят покидать.

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