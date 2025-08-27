Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год

Казна и Политика
2
Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год
Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год
Господдержка агропромышленного комплекса на 2026 год должна быть около 5 миллиардов гривен.
Об этом заявил заместитель председателя аграрного комитета, народный депутат Степан Чернявский в интервью AgroPolit.com.
«По моему мнению, господдержка АПК на 2026 год должна составлять около 5 млрд грн, чтобы сохранить темпы нынешних государственных агропрограмм. В этом году в бюджете предусмотрено 4,7 млрд грн. Конечно, хотелось бы, чтобы эта сумма была больше — как когда-то, на уровне 1% ВВП. Но мы понимаем ограничение государственного бюджета в условиях войны, поэтому нужно хотя бы сохранить финансирование на нынешнем уровне», — отметил Чернявский.
По словам нардепа, если в бюджете появятся ресурсы для дополнительного финансирования, аграрный комитет будет инициировать его увеличение для АПК на 10−30%. По мнению Чернявского, важно, чтобы в бюджете предусмотрели ресурсы для продолжения программ компенсации процентных ставок и поддержки садоводства, животноводства и семеноводства. По его словам, в данном случае речь идет не просто о поддержке фермеров, но и о гарантии продовольственной безопасности Украины.
Парламентарий отметил, что в 2026 году для АПК ключевыми являются три блока:
  • орошение и мелиорация (особенно для южных регионов),
  • доступ фермеров к дешевым кредитам и грантам,
  • логистика и экспортные маршруты, ведь аграрный экспорт остается основным источником валютной выручки страны.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems