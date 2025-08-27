Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год — Finance.ua

Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год

Господдержка агропромышленного комплекса на 2026 год должна быть около 5 миллиардов гривен.

Об этом заявил заместитель председателя аграрного комитета, народный депутат Степан Чернявский в интервью AgroPolit.com.

«По моему мнению, господдержка АПК на 2026 год должна составлять около 5 млрд грн, чтобы сохранить темпы нынешних государственных агропрограмм. В этом году в бюджете предусмотрено 4,7 млрд грн. Конечно, хотелось бы, чтобы эта сумма была больше — как когда-то, на уровне 1% ВВП. Но мы понимаем ограничение государственного бюджета в условиях войны, поэтому нужно хотя бы сохранить финансирование на нынешнем уровне», — отметил Чернявский.

По словам нардепа, если в бюджете появятся ресурсы для дополнительного финансирования, аграрный комитет будет инициировать его увеличение для АПК на 10−30%. По мнению Чернявского, важно, чтобы в бюджете предусмотрели ресурсы для продолжения программ компенсации процентных ставок и поддержки садоводства, животноводства и семеноводства. По его словам, в данном случае речь идет не просто о поддержке фермеров, но и о гарантии продовольственной безопасности Украины.

Парламентарий отметил, что в 2026 году для АПК ключевыми являются три блока:

орошение и мелиорация (особенно для южных регионов),

доступ фермеров к дешевым кредитам и грантам,

логистика и экспортные маршруты, ведь аграрный экспорт остается основным источником валютной выручки страны.

