Зарплаты чиновников растут дальше: где платят 60−100 тыс. гривен в месяц (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты чиновников растут дальше: где платят 60−100 тыс. гривен в месяц (инфографика)
Как сообщает Министерство финансов Украины, заработная плата чиновников растет и дальше. Они превышают средние по Украине.
В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен.
По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%.
Зарплата выросла вдвое меньше, чем инфляция за этот период (14,1%).
Напомним, средняя официальная зарплата в Украине в июне составила 22 337 гривен.
Где самая большая зарплата
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 102,8 тысячи гривен.
Второе место занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысячи гривен.
Третье — Антимонопольный комитет — 92,7 тысячи гривен.
Аппарат Верховной Рады средняя зарплата — 87,2 тысячи гривен.
Министерство цифровой трансформации — 82,8 тысячи гривен.
Полный список можно посмотреть по ссылке.
Напомним, по данным Минфина, в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составила 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь она выросла на 61% — до 62 тыс. гривен.
В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине.
Также украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций стало больше на 10%.
