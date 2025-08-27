Зарплаты чиновников растут дальше: где платят 60−100 тыс. гривен в месяц (инфографика) — Finance.ua

Зарплаты чиновников растут дальше: где платят 60−100 тыс. гривен в месяц (инфографика) Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Зарплаты чиновников растут дальше: где платят 60−100 тыс. гривен в месяц (инфографика)

Как сообщает Министерство финансов Украины , заработная плата чиновников растет и дальше. Они превышают средние по Украине.

В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен.

По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысячи гривен) она увеличилась на 7,0%.

Зарплата выросла вдвое меньше, чем инфляция за этот период (14,1%).

Напомним, средняя официальная зарплата в Украине в июне составила 22 337 гривен.

Где самая большая зарплата

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 102,8 тысячи гривен.

Второе место занимает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысячи гривен.

Третье — Антимонопольный комитет — 92,7 тысячи гривен.

Аппарат Верховной Рады средняя зарплата — 87,2 тысячи гривен.

Министерство цифровой трансформации — 82,8 тысячи гривен.

в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составила 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь она выросла на 61% — до 62 тыс. гривен. Напомним, по данным Минфина,средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составилаС января по ноябрь она выросла на 61% — до

В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине.

Также украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций стало больше на 10%.

