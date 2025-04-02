Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика) — Finance.ua
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Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)

Криптовалюта
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Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)
Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)
Украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций увеличилось на 10%.
Об этом свидетельствует аналитика от Опендатабот.
Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)

Кто больше всего декларирует крипту

Особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего — в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% всех таких декларантов.
Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях. Судьи же подали 227 таких документов, а в городских советах нашлось 119 чиновников с цифровыми активами. Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ.
Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)
Если посмотреть на географию криптодеклараций, то здесь все предсказуемо. Лидирует Киев и область — 582 и 185 чиновников с криптовалютами.
На Харьковщине же крипту задекларировали 172 госслужащих, а на Днепропетровщине — 167. Замыкает пятерку Львовщина — 133 декларанта с криптовалютой.
Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)

Какие криптомонеты декларируют чиновники в Украине

Чаще всего чиновники декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT), несмотря на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию — 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников.
Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)
Больше всего биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен. В категории эфириума (ETH) лидером стал депутат Сергей Майзель — он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен. А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко — в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.
Опендатабот пишет, что есть несколько экс-чиновников, которые могли бы попасть в топ, но указали, что потеряли доступ к своим криптоактивам.
  • 380.95 биткоинов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году указал и потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. Это около 1,33 млрд грн в гривневом эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2025 года.
  • Больше всего эфириума — 1 800 единиц или более 140 млн грн по состоянию на 1 апреля текущего года — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. Впрочем, в прошлогодней декларации чиновник указал, что потерял доступ к своим накоплениям.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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