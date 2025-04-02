Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика) — Finance.ua

Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика) Сегодня 12:00 — Криптовалюта

Какие криптовалюты декларируют украинские чиновники (инфографика)

Украинские чиновники все чаще упоминают в своих декларациях криптовалюту. Так, 2113 деклараций с криптовалютой подали чиновники за 2024 год. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабной. За год таких деклараций увеличилось на 10%.

Об этом свидетельствует аналитика от Опендатабот

Кто больше всего декларирует крипту

Особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего — в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта . Это 15% всех таких декларантов.

Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях. Судьи же подали 227 таких документов, а в городских советах нашлось 119 чиновников с цифровыми активами. Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ.

Если посмотреть на географию криптодеклараций, то здесь все предсказуемо. Лидирует Киев и область — 582 и 185 чиновников с криптовалютами.

На Харьковщине же крипту задекларировали 172 госслужащих, а на Днепропетровщине — 167. Замыкает пятерку Львовщина — 133 декларанта с криптовалютой.

Какие криптомонеты декларируют чиновники в Украине

Чаще всего чиновники декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin ( BTC , XBT), несмотря на все колебания курса, стабильно занимает вторую позицию — 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников.

Больше всего биткоинов задекларировал Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. На его счету 80 BTC, что по состоянию на 1 апреля составляет 279,4 млн гривен. В категории эфириума ( ETH ) лидером стал депутат Сергей Майзель — он владеет 200 токенами, эквивалентными 15,5 млн гривен. А вот рекорд по количеству криптодолларов принадлежит начальнику департамента Офиса Генерального прокурора Виталию Бровко — в его декларации фигурирует 847 908 USDT, что оценивается в 35 млн гривен.

Опендатабот пишет, что есть несколько экс-чиновников, которые могли бы попасть в топ, но указали, что потеряли доступ к своим криптоактивам.

380.95 биткоинов — рекордную сумму среди украинских чиновников — в 2021 году указал и потерял заместитель Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага. Это около 1,33 млрд грн в гривневом эквиваленте по состоянию на 1 апреля 2025 года.

Больше всего эфириума — 1 800 единиц или более 140 млн грн по состоянию на 1 апреля текущего года — принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову. Впрочем, в прошлогодней декларации чиновник указал, что потерял доступ к своим накоплениям.

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