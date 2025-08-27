Госаудитслужба будет проводить ежегодный аудит фонда, предусмотренного Соглашением о недрах — Finance.ua

Госаудитслужба будет проводить ежегодный аудит фонда, предусмотренного Соглашением о недрах Сегодня 21:20 — Казна и Политика

Госаудитслужба будет проводить ежегодный аудит фонда, предусмотренного Соглашением о недрах

Государственная аудиторская служба Украины будет проводить ежегодный аудит деятельности Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, созданного Правительствами Украины и США для обеспечения финансирования критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых.

Об этом рассказала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева в интервью интернет-изданию «Главком».

«В настоящее время мы разработали порядок проведения аудита в рамках международных договоров, учитывающий особенности аудиторской деятельности и взаимодействия с органами управления Фонда, в частности, Ревизионной комиссией. В то же время Ревизионной комиссии разрешается привлекать международных экспертов и проверять правильность зачисления взносов», — отметила Басалаева.

Глава Госаудитслужбы также добавила, что уже проведен ряд правительственных рабочих встреч с американской стороной. В настоящее время идет работа над формой отчета по контролю за деятельностью Фонда и полнотой отражения в нем информации.

Что известно о фонде

30 апреля 2025 г. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления.

Фонд станет ключевым инструментом привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между Украиной и США.

Инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению. Средства Фонда инвестируются исключительно в Украину — в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры.

По условиям соглашения, первые 10 лет прибыль не распределяется, а полностью реинвестируется в украинскую экономику, затем может быть распределена между партнерами. Управление Фондом осуществляется на паритетных началах между Украиной и США.

