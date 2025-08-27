Госаудитслужба будет проводить ежегодный аудит фонда, предусмотренного Соглашением о недрах — Finance.ua

Госаудитслужба будет проводить ежегодный аудит фонда, предусмотренного Соглашением о недрах
Государственная аудиторская служба Украины будет проводить ежегодный аудит деятельности Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, созданного Правительствами Украины и США для обеспечения финансирования критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых.
Об этом рассказала глава Госаудитслужбы Алла Басалаева в интервью интернет-изданию «Главком».
Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам
«В настоящее время мы разработали порядок проведения аудита в рамках международных договоров, учитывающий особенности аудиторской деятельности и взаимодействия с органами управления Фонда, в частности, Ревизионной комиссией. В то же время Ревизионной комиссии разрешается привлекать международных экспертов и проверять правильность зачисления взносов», — отметила Басалаева.
Глава Госаудитслужбы также добавила, что уже проведен ряд правительственных рабочих встреч с американской стороной. В настоящее время идет работа над формой отчета по контролю за деятельностью Фонда и полнотой отражения в нем информации.
Что известно о фонде
30 апреля 2025 г. Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления.
Фонд станет ключевым инструментом привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между Украиной и США.
Инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению. Средства Фонда инвестируются исключительно в Украину — в добывающие проекты или восстановление инфраструктуры.
По условиям соглашения, первые 10 лет прибыль не распределяется, а полностью реинвестируется в украинскую экономику, затем может быть распределена между партнерами. Управление Фондом осуществляется на паритетных началах между Украиной и США.
Поделиться новостью
Также по теме
Бюджет получил 2,8 млрд грн от российского онлайн-казино Pin-Up
Госаудитслужба будет проводить ежегодный аудит фонда, предусмотренного Соглашением о недрах
Сколько средств требуется АПК в бюджете на 2026 год
Зарплаты чиновников растут дальше: где платят 60−100 тыс. гривен в месяц (инфографика)
Как изменились цены в сфере услуг во втором квартале (инфографика)
Туризм в Украине в этом году принес на треть больше, чем в прошлом