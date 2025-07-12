Суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино «Pin-Up» — Finance.ua
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Суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино «Pin-Up»

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Суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино «Pin-Up»
Суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн з онлайн-казино «Pin-Up»
Шевченківський районний суд Києва стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн від компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «Pin-Up».
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
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Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим — директором онлайн-казино «Pin-Up».
Останнього засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за:
  • провадження господарської діяльності у взаємодії з рф,
  • участь у злочинній організації,
  • умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,
  • легалізацію майна одержаного злочинним шляхом,
  • службове підроблення.

Що передувало

У межах розслідування діяльності «Pin-Up» працівники Бюро та прокурори Офісу генерального прокурора виявили, що представники цієї компанії співпрацювали з рф, зокрема підсанкційними в Україні компаніями і людьми, наповнювали бюджет росії.
Працівники ДБР підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
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У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала російських ветеранів, які брали участь у війні проти України.
Як зʼясували у ДБР, онлайн-казино продовжує працювати на території рф та на російських вебресурсах.
На підставі зібраних доказів голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей оголосили підозру у сприянні росії та незаконному зберіганні наркотиків чи психотропних речовин без наміру продажу. Крім того, підозри оголосили й власникам онлайн-казино.
За матеріалами:
Finance.ua
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