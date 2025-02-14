В Україні затримали директора онлайн-казино Pіn-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей — Finance.ua
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В Україні затримали директора онлайн-казино Pіn-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей

Кримінал
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Державне бюро розслідувань затримало директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP». Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
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Нагадаємо, що у межах розслідування діяльності цього онлайн-казино виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
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У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет ворога.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».
Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах.
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Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.
Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені. Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку. У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино «PIN-UP».
Суд також задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
За матеріалами:
Finance.ua
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