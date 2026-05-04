Затримано групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі на Київщині

Нацполіція затримала групу осіб, яка привласнила понад 60 га землі на Київщині.

Використовуючи підроблені документи, зловмисники провертали махінації із земельними ділянками. Організатор схеми — 47-річний мешканець смт. Ставище.

Суть справи

Він зі спільниками вносили до Державного земельного кадастру підроблені документи про право власності на землю і переоформляли на фіктивних осіб, з метою подальшого продажу.

Зловмисникам вдалося шахрайським шляхом заволодіти пайовими ділянками, розміром понад 60 гектарів, завдавши збитків державі.

Оперативники ДКР та слідчі Головного слідчого управління НПУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, провели майже 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників організованої групи.

Правоохоронці зібрали доказову базу злочинної діяльності організованої групи та повідомили про підозру фігурантам.

