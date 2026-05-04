Схема на 44 млн грн: в Одесі торгували гуманітарною допомогою Сьогодні 20:21 — Кримінал

Правоохоронці розкрили схему ввезення «гуманітарки» на продаж

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила схему ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги з їх подальшою реалізацією на найбільшому ринку Одеси.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Як працювала схема

Учасники схеми використовували дві підконтрольні благодійні організації, на адресу яких з Туреччини ввозились партії товарів народного споживання, переважно одяг та трикотажні вироби. Вантажі переміщувалися через державний кордон України з поданням відповідних декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою.

Після митного оформлення товари доставлялися не за адресами, вказаними у документах, а до складських приміщень фігурантів. Надалі продукцію розподіляли між торговельними павільйонами на території одеського ринку та реалізовували.

Учасники схеми формували фіктивні акти приймання-передачі гуманітарної допомоги

Для приховування протиправної діяльності учасники схеми формували фіктивні акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та вносили недостовірні відомості до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

З жовтня 2025 року було задокументовано 11 фактів ввезення гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн та орієнтовною вартістю 44,3 млн грн, які були реалізовані у комерційних цілях.

Було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень

Як додають у Національній поліції, організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб — від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення.

Підозри фігурантам

Правоохоронці провели 71 обшук на території Одеси та області. У фігурантів вилучили товар, техніку, документи та інші докази незаконної діяльності.

Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.