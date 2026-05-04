0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Схема на 44 млн грн: в Одесі торгували гуманітарною допомогою

Кримінал
29
Правоохоронці розкрили схему ввезення «гуманітарки» на продаж
Правоохоронці розкрили схему ввезення «гуманітарки» на продаж
Правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила схему ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги з їх подальшою реалізацією на найбільшому ринку Одеси.
Про це повідомляє Державна митна служба.

Як працювала схема

Учасники схеми використовували дві підконтрольні благодійні організації, на адресу яких з Туреччини ввозились партії товарів народного споживання, переважно одяг та трикотажні вироби. Вантажі переміщувалися через державний кордон України з поданням відповідних декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою.
Після митного оформлення товари доставлялися не за адресами, вказаними у документах, а до складських приміщень фігурантів. Надалі продукцію розподіляли між торговельними павільйонами на території одеського ринку та реалізовували.
Учасники схеми формували фіктивні акти приймання-передачі гуманітарної допомоги
Учасники схеми формували фіктивні акти приймання-передачі гуманітарної допомоги
Для приховування протиправної діяльності учасники схеми формували фіктивні акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та вносили недостовірні відомості до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.
З жовтня 2025 року було задокументовано 11 фактів ввезення гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн та орієнтовною вартістю 44,3 млн грн, які були реалізовані у комерційних цілях.
Було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень
Було ввезено близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень
Як додають у Національній поліції, організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання та зв’язки для її побудови. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб — від водіїв до фіктивних керівників благодійних фондів. Для зберігання та реалізації товару орендували складські приміщення.

Підозри фігурантам

Правоохоронці провели 71 обшук на території Одеси та області. У фігурантів вилучили товар, техніку, документи та інші докази незаконної діяльності.
Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України — незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПоліція
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems