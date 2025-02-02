Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри — Finance.ua
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Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри

Казна та Політика
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Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри
Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри
Упродовж 2024 року в Україні вдалося заблокувати 118 застосунків нелегальних казино за зверненням Мінцифри.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
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«Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують», — написав Федоров.
Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:
  • 92 застосунки AppStore;
  • 26 застосунків Play Market.
Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.
Міністр наголосив, щоб повідомити про незаконне казино в Apple і Google, потрібно написати на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино».
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Нагадаємо, на початку року Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає зміни у сфері грального бізнесу та лотерей.
До 1 квітня 2025 року Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей буде ліквідовано, а замість неї створять уповноважений орган, який відповідатиме за політику у сфері грального бізнесу.
Закон також вводить механізм блокування нелегальних гральних сайтів і мобільних застосунків.
За матеріалами:
Finance.ua
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