Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри — Finance.ua

Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри Сьогодні 07:11 — Казна та Політика

Скільки нелегальних онлайн-казино заблокували в Україні: відповідь Мінцифри

Упродовж 2024 року в Україні вдалося заблокувати 118 застосунків нелегальних казино за зверненням Мінцифри.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google із цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують», — написав Федоров.

Лише за 2024 рік за зверненням Мінцифри заблокували:

92 застосунки AppStore;

26 застосунків Play Market.

Ще 4 460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

Міністр наголосив, щоб повідомити про незаконне казино в Apple і Google, потрібно написати на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа «Блокування казино».

Нагадаємо, на початку року Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9256-д, який передбачає зміни у сфері грального бізнесу та лотерей.

До 1 квітня 2025 року Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей буде ліквідовано, а замість неї створять уповноважений орган, який відповідатиме за політику у сфері грального бізнесу.

Закон також вводить механізм блокування нелегальних гральних сайтів і мобільних застосунків.

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