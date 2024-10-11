АРМА придбає військові облігації на ₴2 мільярди — гроші стягнули з онлайн-казино, пов’язаного з рф — Finance.ua
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АРМА придбає військові облігації на ₴2 мільярди — гроші стягнули з онлайн-казино, пов’язаного з рф

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АРМА придбає військові облігації на ₴2 мільярди — гроші стягнули з онлайн-казино, пов’язаного з рф
АРМА придбає військові облігації на ₴2 мільярди — гроші стягнули з онлайн-казино, пов’язаного з рф
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбає військові облігації на 2 млрд гривень.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
«АРМА придбає військові облігації на 2 млрд гривень. Ці кошти знаходилися на рахунках компаній, що надають послуги онлайн-казино в Україні та пов’язані з російським бізнесом і капіталом», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що кошти у сумі 2,6 млрд грн були передані нацагентству в управління шляхом списання з банківських рахунків компанії на поточний рахунок АРМА в державному банку.
За законом АРМА може купувати військові облігації в обсягах, погоджених КМУ, але не більше ніж 80% коштів на депозитних рахунках, тому можливий обсяг придбання військових облігацій складає наразі 2 млрд грн.
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Наказ про придбання зазначеного обсягу ОВДП вже підписаний і переданий на погодження у Кабмін.
Загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА з урахуванням зазначених досягнув рекордної суми у понад 10 млрд грн.
АРМА станом на 11 жовтня вже закупило військових облігацій майже на 6 млрд грн у еквіваленті, в тому числі 31 млн дол. США та 6,5 млн євро.
Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало на аукціоні близько 40 тис. л гербіцидів на 2,9 млн грн. У подальшому ці кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності держави шляхом купівлі ОВДП.
За матеріалами:
Finance.ua
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