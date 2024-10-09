Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів — Finance.ua

Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів Сьогодні 14:14 — Казна та Політика

Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів

8 жовтня 2024 року Міністерство фінансів України розмістило облігації на майже 30,2 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство фінансів України на аукціонах цього вівторка збільшило продаж гривневих облігацій до 24,08 млрд грн 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучило ще $150 млн на валютному аукціоні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

2,4 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;

5,28 млрд під 15,25% з погашенням через 1,6 років;

5,38 млрд під 15,1% з погашенням через 2,1 років;

5,3 млрд під 16,25% з погашенням через 2,6 років;

5 млрд грн під 16,1% з погашенням через 3 роки;

634 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 років.

Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 150 мільйонів доларів.

Економічна Правда За матеріалами:

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