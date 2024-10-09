Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів — Finance.ua
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Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів

Казна та Політика
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Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів
Мінфін залучив з продажу облігацій рекордні 30 мільярдів
8 жовтня 2024 року Міністерство фінансів України розмістило облігації на майже 30,2 млрд гривень в еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Міністерство фінансів України на аукціонах цього вівторка збільшило продаж гривневих облігацій до 24,08 млрд грн 12,14 млрд грн тижнем раніше і залучило ще $150 млн на валютному аукціоні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
  • 2,4 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;
  • 5,28 млрд під 15,25% з погашенням через 1,6 років;
  • 5,38 млрд під 15,1% з погашенням через 2,1 років;
  • 5,3 млрд під 16,25% з погашенням через 2,6 років;
  • 5 млрд грн під 16,1% з погашенням через 3 роки;
  • 634 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 років.
Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 150 мільйонів доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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